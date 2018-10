9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Verfrühte Personaldebatten Habt mehr Geduld mit Spitzenpolitikern

"Leichtigkeit auf den letzten Metern" vom 8. Oktober:

Wenn dereinst Historiker analysieren werden, wie und warum sich Deutschlands große Volksparteien selbst demontiert haben, werden sie sich maßgeblich auch mit dem "hire and fire"-Phänomen befassen. Das wird eben wieder akut greifbar in der SPD, wo laut SZ-Bericht Kritiker der Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin Natascha Kohnen angesichts der verheerenden Umfragewerte "schon an personelle Konsequenzen denken".

Warum lassen ihr diese Kritiker nicht die Zeit, die es braucht, Konzepte zu entwickeln beziehungsweise zu optimieren, Handlungen vorzubereiten, mit ihren Ideen Menschen "mitzunehmen"? Das meine ich ausdrücklich fürs Spitzenpersonal aller demokratischen Parteien.

Von der US-Unternehmens"kultur", nicht einmal mehr die Jahresbilanz abzuwarten, sondern Manager schon nach schlechten Quartalszahlen zu feuern, über Fußballbosse, die ihren Trainer schon nach einigen verlorenen Spielen rauswerfen, ist diese kurzatmige Praxis leider längst auf den Politikbetrieb übergesprungen. Im raschen Auswechseln des Führungspersonals hat die SPD besonders viel Übung, die CSU durchaus auch Erfahrung - hat's nachhaltig was gebracht?

Die meisten Wähler sind angewidert von gegenseitigen Schuldzuweisungen in den politischen Führungsetagen vor (prophylaktisch, siehe Seehofer/Söder) und vom Köpferollen nach der Wahl. Das hat zwar hohen Nachrichtenwert, ist fürs Publikum leicht verständlich und spricht niedere Instinkte wie Schadenfreude an, ist aber meist wertlos für die Lösung der Sachprobleme, die von der Politik dringend erwartet wird.

Also bitte, Politiker: Gönnt euch und euren Matadoren einen langen Atem, damit unser Land nicht atemlos durch die politische Nacht irren muss. Peter Maicher, Zorneding