"Einen Partner in Not lässt man nicht im Stich"

Interview von Sven Loerzer

Vor 25 Jahren haben München und Harare, die Hauptstadt von Simbabwe, eine Städtepartnerschaft geschlossen. Die Reise der Münchner Delegation zur Unterzeichnung der Urkunden im südlichen Afrika begleitete der Pädagoge Robert Franck, 60. Er organisierte damals den Jugendaustausch und engagiert sich bis heute für die Partnerschaft im Verein München für Harare und im "HaMuPa"-Arbeitskreis des Nord-Süd-Forums. Unter schwierigen Bedingungen wegen des politischen und wirtschaftlichen Niedergangs, den die Corona-Pandemie auch noch weiter verschärft. Doch Franck ist überzeugt, dass sich die Krise überwinden lässt.

SZ: Warum engagieren Sie sich für die Städtepartnerschaft?

Robert Franck: Ich habe damals München als noch wenig international empfunden. Die Eine-Welt-Problematik war mir wichtig. Ich hatte früh ein Faible für internationale Jugendbegegnungen und habe immer wieder Gruppen von der Katholischen Jugendstelle Giesing betreut. Als Schwerpunkt hatte ich Nordafrika, war mit den Gruppen immer auch im Rathaus. Als die Städtepartnerschaft anfing, kam die Anfrage aus dem Rathaus, ob nicht parallel zur Delegationsreise des Stadtrats ein Jugendaustausch stattfinden könnte. So kam ich von Nordafrika nach Schwarzafrika.

Detailansicht öffnen Robert Franck (2. v. l.) und sein Sohn Fabian zu Besuch in Harare mit Mitgliedern des Partnervereins. (Foto: privat/Karlheinz Egginger)

Wie haben Sie den ersten Austausch mit Simbabwe organisiert?

Ich hatte drei Grundprinzipien: Zum einen die Unterbringung in Gastfamilien. Alle Unternehmungen im Land gemeinsam mit allen Jugendlichen aus beiden Gruppen, weil sich dadurch eine ganz andere Dynamik entwickelt, wenn Jugendliche aus dem Land etwas ihren Gästen erklären, als wenn es ein Fremdenführer macht. Und das dritte Prinzip war die Rückbegegnung, den Jugendlichen aus Simbabwe auch die Möglichkeit zu geben, nach München zu kommen. Das war nicht immer leicht, aber wir haben es geschafft, bis zum Jahr 2000 Hin- und Rückbegegnungen hinzukriegen.

Warum endete dann der Austausch?

Danach spitzten sich die politischen Probleme zu. Wenn man Jugendaustausch macht, dann braucht man für die Teilnehmer ausreichenden Versicherungsschutz, den man aber nicht mehr bekommt, wenn das Ziel als Krisengebiet gilt.

Welchen Eindruck hatten Sie von Harare bei Ihrem ersten Besuch?

Ich habe Harare als fortschrittlich, eigentlich westlich empfunden, gar nicht so sehr afrikanisch, wie man es vom Klischee her kennt. Die Menschen waren sehr freundlich und höflich. In der Jugendarbeit waren die total professionell aufgestellt.

Spendenkonto Zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft ruft der Verein München für Harare, unterstützt von OB Dieter Reiter, zur Nothilfe für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Harare auf. Die Partnerstadt Harare hat etwa genauso viel Einwohner wie München. Der Verein, der 1998 auf Initiative Münchner Stadträte gegründet wurde, betreut soziale Projekte in der Partnerstadt. Die vom Verein seit langen Jahren unterstützten Projekte benötigen Geld für den Kauf von Lebensmitteln, Medikamenten, Masken und Desinfektionsmitteln. Spenden auf das Konto des Vereins (IBAN: DE4470 1500 0000 0045 9545, BIC: SSKMDEMMXXX) werden ohne Abzug für Verwaltungskosten direkt und sicher an die Projekte weitergeleitet.

Wie hat sich der Eindruck verändert?

Die Menschen, die ich dort kenne, haben sich nicht verändert. Sie sind freundlich, aber man merkt, dass sie frustriert sind. Nach dem erzwungenen Abgang des langjährigen Präsidenten Robert Mugabe war viel Hoffnung da, aber mit dem neuen Präsidenten ist es wieder nur schlechter geworden. Das Umfeld hat sich noch mehr verändert, im täglichen Leben ist gar keine Leichtigkeit mehr zu spüren. Es fängt an mit Restaurants, Clubs, Musik, es fehlt die Öffnung, die auch der Tourismus brachte. Positiv ist, dass es sehr viele Zeitungen gibt, die durchaus auch regierungskritisch berichten. Aber das bewirkt nichts.

Viele Probleme haben sich verstärkt ...

Sehr auffällig ist der schlechte Zustand der Infrastruktur: Kaputte Kanalisation, geborstene Wasserleitungen und dadurch überschwemmte Straßen, die normale Wasserversorgung funktioniert kaum mehr, häufig gibt es längere Stromausfälle. Stark zugenommen hat die Zahl der Bettler und der Straßenhändler. Immer mehr Menschen versuchen, das Überleben durch Straßenverkauf zu sichern. Während des Lockdowns hat das zu großen Problemen geführt, viele Menschen waren knapp vorm Verhungern. Engagierte Bürger machten deshalb Suppenküchen in ihren Vierteln auf.

Detailansicht öffnen Hep Monatseder (Mitte) war jahrelang Dritter Bürgermeister - und ist noch immer Vorsitzender des Münchner Vereins. (Foto: privat/Karlheinz Egginger)

Wie steht die Stadt München zu der Partnerschaft?

Das Engagement und das Bewusstsein für diese Städtepartnerschaft könnte schon noch gesteigert werden ...

... was auch durch die politische Situation in Simbabwe erschwert wird, weil das Land seit Jahren autokratisch regiert wird.

Das führte ab 2000 zum Einfrieren der Partnerschaft, aber nur im offiziellen Bereich, die Zivilgesellschaft war umso aktiver im Austausch. Seit 2008 ist dies vorbei, seit der damalige stellvertretende Bürgermeister von Harare, Emmanuel Chiroto, im Stadtratsplenum gesprochen hat. Die Frau des Oppositionspolitikers war entführt und ermordet worden. Durch den allmächtigen Geheimdienst, den lange Zeit der jetzige Präsident geführt hat, bleiben die Beziehungen schwierig. Die Städtepartnerschaft hat sich verändert: Vom Jugend-, Kunst- und Kulturaustausch hin zur Menschenrechtsarbeit mit Bürgerrechtsorganisationen, aber auch den Kirchen.

Ist es denn unter solchen Umständen überhaupt noch sinnvoll, an der Städtepartnerschaft festzuhalten?

Ich denke schon. Der Gedanke der einen, gemeinsamen Welt, der zu der Vereinbarung geführt hat, ist ja nach wie vor da und nicht durch das Hinschwenken zu einem diktatorischen System im Land obsolet. Und außerdem gibt es einen rein menschlichen Grund: Einen Partner in Not lässt man nicht im Stich. Die Menschen brauchen Perspektiven, um in ihrem Land leben zu können. Es ist nicht so hoffnungslos, es gibt auch in Harare Start-ups, die an einer Verbesserung der Situation arbeiten. Die Stadt München kann zwar finanziell nicht viel tun, aber es geht auch um Unterstützung mit Know-how.

Haben Sie denn Hoffnung, dass irgendwann wieder mehr Leben in die Beziehung kommt?

Wenn uns Corona nicht so in die Parade gefahren wäre, hätten wir es zur Feier des 25-jährigen Jubiläums versucht. So werden wir vorerst nur ein Zoom-Meeting machen mit unseren Partnern in Harare. Hilfreich wäre sicher, wenn die Städtepartnerschaft so wie früher in der Münchner Stadtspitze begleitet würde. Gerade für die Menschenrechtsarbeit wäre diese Unterstützung enorm wichtig. Simbabwe hat viel Potenzial, die Krise dort geht auf schlechte Führung zurück. Gelingt es, die zu überwinden, blüht das Land wieder. Allein die Erlöse für die Bodenschätze würden schon dafür reichen, dass das Land schuldenfrei werden könnte.