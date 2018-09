27. September 2018, 21:01 Uhr Verein "Dance against" Tanz ab

"Prävention mit negativen Darstellungen funktioniert nicht. Das sieht man an Zigarettenwerbung", sagt Birgit Schober. Ihr Verein setzt auf positive Erfahrungen, etwa durch das gemeinsame Tanzen.

"Eine Art Charakterschule" - Mit ihrem Verein "Dance against" motiviert Birgit Schober junge Menschen, nein zu Drogen und Gewalt zu sagen

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Am Anfang war es nur eine vage Idee. Ein Wunsch, mal etwas Gutes zu tun, so wie ihn viele Menschen haben. Doch bei Birgit Schober ist daraus eine Lebensaufgabe und ihr Beruf inzwischen zur Nebensache geworden. Bis vor vier Jahren leitete sie noch eine Tanzschule, jetzt hat sie einen Bürojob, der ihr viel Zeit lässt für "Dance against". Gegen etwas tanzen?

Im Dezember 2011 hat Schober den Verein gegründet, um sich an Schulen für ein drogen- und gewaltfreies Leben zu ...