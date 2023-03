Von Susanne Hermanski

Anfang der Woche war es wieder da, dieses alles andere erstickende Thema, wenn es um die katholische Kirche geht: "Durchsuchungen im Missbrauchsskandal auch im Amtssitz von Kardinal Marx. Dabei besteht gegen Marx kein Verdacht." So oder ähnlich schrieben die Zeitungen. Nun geht die Woche zu Ende, und auf dem Domberg, im fulminant neu umgebauten Museum der Erzdiözese München und Freising, öffnet eine Ausstellung ihre Pforten mit dem Titel "Verdammte Lust - Kirche. Körper. Kunst."

Angestoßen hat sie Reinhard Marx selbst. Bereits im Jahr 2018, im Zusammenwirken mit Peter Beer, damals Generalvikar der Erzdiözese und Auftraggeber eines ersten Missbrauchsgutachtens, auf das im vergangenen Jahr ein zweites folgte. Es lastete Beer Versäumnisse an, die er einräumte, doch die Gutachter attestierten ihm gleichzeitig, sich "als einer von wenigen und gegen teils erbitterten Widerstand innerhalb der Erzdiözese" für Aufklärung und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen eingesetzt zu haben.

Der männliche Blick dominiert die Kunst der Kirche fast ganz, wäre da nicht Artemisia

Der Direktor des Diözesanmuseums Christoph Kürzeder und sein Team hatten die Schau schon fast fertig, als die Pandemie das kulturelle Leben lahmlegte, und manchen eigentlich so wichtigen gesellschaftlichen Prozess obendrein. Weil das eigene Museum der katholischen Kirche damals schon lange für den Umbau geschlossen war, sollte die Ausstellung im Herzen Münchens, in der Kongresshalle der Alten Messe stattfinden, flankiert von großem Rahmenprogramm, gespickt mit Diskussionen, Feiern, Provokationen.

Fünf Jahre später nun sieht die Schau im Detail zwar etwas anders aus, ihre Grundintention aber ist geblieben: "Die Ausstellung steht zwar ganz im Kontext der aktuellen Diskussion, sie will und kann jedoch bewusst keine ausschließliche Schau zum sexuellen Missbrauch sein", sagt Kürzeder.

Die unbefleckte Empfängnis von Benventuto Tisi, genannt Il Garofalo (1481 - 1559), zeigt, wie die Kirchenfürsten sich ihre keusche Maria herbeireden.

Im Vorwort zum Katalog, der die gezeigten Gemälde, Skulpturen und Dokumente - von Zeugnissen der Volksfrömmigkeit bis zu Meisterwerken von Artemisia Gentileschi und Leonardo da Vinci - so kurzweilig wie opulent erklärt, erklärt auch Kardinal Marx seine Perspektive. Die Ausstellung "Verdammte Lust" sei so "brisant, da die aktuelle Diskussion um den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche nicht nur systemimmanente Probleme, wie Klerikalismus und Machtmissbrauch, offenlegt", schreibt Marx, "sondern vor allem auch eine entscheidende Grundproblematik, nämlich die oft sehr belastete Beziehung vieler Menschen in unserer Kirche zu Körperlichkeit und Sexualität".

Des weiteren schreibt Marx von "Doppelmoral" und "Verdrängung", vom Vergessen, "dass die christliche Anthropologie eigentlich auch im persönlichsten und intimsten Bereich menschlichen Lebens positive und befreiende Perspektiven eröffnen will und auch kann".

Selten klar: Der heilige Kajetan von Thiene im vollen Priesterornat blickt gebannt auf die sinnliche Maria Magdalena im Gemälde von Andrea Vaccaro.

Was ist nun also konkret zu sehen, in dieser Schau auf dem Domberg, wo mittlerweile in die ständige Sammlung auch Arbeiten von Künstlern wie James Turrell, Anselm Kiefer und Kiki Smith Einzug halten? Es ist keine Zeitgenössische Kunst, die eine in diesem Fall bequeme Flucht ins Abstrakte ermöglicht hätte. Es ist ein Fest des Körpers, des Greifbaren, des sinnbeladen Sinnlichen, zelebriert in 150 Artefakten von der vorrömischen Antike bis in die Gegenwartskunst, mit einem Schwerpunkt vom Mittelalter bis um 1800, jener Zeit also, als fast die gesamte europäische Kunstproduktion im kirchlichen Zusammenhang entstand.

Bezeichnenderweise stammt nur eine Arbeit nachweislich von einer Frau: Artemisia Gentileschi, "die selbst Opfer sexueller Gewalt wurde", sagt Christoph Kürzeder.

Auch wenn es künstlerisch weit qualitätvollere und prominentere Werke in dieser Ausstellung gibt, steht eines geradezu exemplarisch für den offenkundigsten Grundkonflikt der Kirche im Umgang mit der Sexualität ihrer Würdenträger. Es zeigt den heiligen Kajetan von Thiene, der im vollen Priesterornat gebannt auf die nur von ihren Haaren bedeckte Maria Magdalena starrt. Kajetan hält die linke Hand, um Selbstbeherrschung ringend, fest geballt, die rechte in einer zärtlichen Geste bereit, nach ihr zu fassen. Die Szene sprüht vor der Ironie des Malers Andrea Vaccaro (1604 - 1670).

Direktor Christoph Kürzeder im Saal mit Darstellungen des Heiligen Sebastian, dessen mit Pfeilen durchbohrter Leib zu manch sexualisierter Künstlerphantasie anregte.

Die Ausstellung zeigt, wie Künstler ihr Schaffen für die Kirche nutzten, um versteckt oder auch ganz offensichtlich Kritik an bestehenden Tabus und Konventionen, Geboten und Verboten zu üben. Die Missstände allein auf die Folgen des Zölibats zu schieben, liegt den Künstlern wie den Ausstellungsmachern dabei fern.

In acht Kapiteln erzählen die Kuratorinnen und Kuratoren vom "schamlosen Körper", dem sündigen, sinnlichen, reinen, verbotenen, erlaubten und dem verletzten Körper. Homoerotisches Begehren wie im Raum, der dem Schwulen-Heiligen Sebastian gewidmet ist, wird dabei ebenso thematisiert wie sexuelle Gewalt.

Die Büßende Maria Magdalena von Guido Cagnacci (1601 - 1663) hält einen Totenkopf im Schoß. Wer vor dem Original steht, kann deutlich erkennen, welchen Eifer der Maler auf den Glanz ihrer jugendlichen Brust legte.

Das eindeutigste Exponat zum Thema Missbrauch zwischen einem älteren Mann und einem Knaben liefert die Skulptur "Pan bringt dem Hirtenknaben Daphnis das Flötenspielen bei". Der Faun (als Abguss eines Originals aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, religiös also noch anders verortet) bedrängt dabei einen zarten Jüngling bockshörnig und mit erigiertem Gemächt.

Das Kreisen um Schuld und Bestrafung, und um die Wollust in diesem Zusammenhang zeigt sich in schier endlosen Variationen. Das letzte Kapitel ist denn auch wahrheitsgemäß überschrieben: "Es bleibt schwierig!" Was die Besucher in den Exponaten erkennen, was sie für sich persönlich mitnehmen aus dieser Ausstellung, hängt ausschließlich von ihnen selbst ab. "Denn jeder bringt seine Biografie mit", sagt Kürzeder. Das hätten ihm die ersten Reaktionen auf die Exponate zwischen Schock und Begeisterung bereits überdeutlich gemacht.

Übergriff in Stein gemeißelt: "Pan bringt dem Hirtenknaben Daphnis das Flötenspielen bei", im Original aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Skulptur ist eine Leihgabe des Abgussmuseums München.

Neben besagtem Katalog erscheint auch ein Band mit 20 Essays, zudem ist ein Quellenband in Vorbereitung. Gerahmt wird die Schau von Sonderführungen, Konzerten, Lesungen und Podiumsdiskussionen zu Themen wie "Wundersame Transition - Geschlechtswandel in der christlichen Kunst" und "Priesterehe, Konkubinat und Fornicatio - geistliche Sexualität im frühzeitlichen Bayern".

All das liest sich wie ein Sich-Herantasten an die möglichen, unter erstarrter Kruste gewähnten Selbstheilungskräfte der Kirche. Sollten sie unter der Last der systemischen (und nicht nur gemalten) Schuld, die die Institution auf sich geladen hat, nicht ganz erstickt sein, könnte "Verdammte Lust" der Auftakt zu einer Zeitenwende in der katholischen Kirche hierzulande sein. Wenn der Weg dazu über die Kunst führt, ist das Mittel allemal heilig.

Verdammte Lust! Kirche. Körper. Kunst, Diözesanmuseum Freising, Domberg, So., 5. März, bis Mo., 29. Mai, tägl. außer montags 10 bis 18 Uhr. Besuch empfohlen ab 14 Jahren. Katalog und Essayband (beides Hirmer Verlag). Umfangreiches Begleitprogramm unter www.dimu-freising.de