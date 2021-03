Bei einem Festnahmeversuch in Berg am Laim hat ein Polizist am frühen Donnerstagmorgen zwei Warnschüsse abgegeben. Drogenfahnder wollten um 6 Uhr in der Früh einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen, den sie in einem Mehrfamilienhaus an der Berg-am-Laim-Straße vermuteten. Am Eingang des Hauses trafen sie zwei Männer, bei denen der Verdacht bestand, dass der Gesuchte einer der beiden sein könnte. Als die Beamten ihre Dienstausweise vorzeigten, lief einer der Männer davon. Die Polizisten verfolgten ihn und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Als er trotzdem weiterlief, gab ein Beamter zwei Schüsse in den Boden ab. Da es sich um eine Wiese gehandelt habe, habe keine Gefahr für andere Personen bestanden, erklärte die Polizei am Donnerstag. Offenbar beeindruckt von den Schüssen, blieb der Flüchtende stehen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass es sich nicht um die gesuchte Person handelte. Allerdings hatte der 24-Jährige eine geringe Menge Marihuana dabei. Deswegen wurde er angezeigt, im Anschluss aber wieder entlassen.