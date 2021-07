Von Klaus Ott

"Deutschlands erster Fernsehkoch", so nennt sich Alfons Schuhbeck in der ihm eigenen Bescheidenheit gerne selbst, setzt seine TV-Karriere fort. Trotz der Firmenpleiten, mit denen er in seinem Speisen-Imperium gerade zu kämpfen hat. Vom 17. Oktober an laufen zehn Folgen mit dem Titel "Schuhbecks Mittelmeerküche" im Bayerischen Fernsehen. Außerdem stehen ab dem 22. Oktober vier neue Ausgaben seines "Küchenkabaretts" an, bei dem er seit Jahren zusammen mit der scharfzüngigen Monika Gruber alles mögliche kocht und über alles mögliche plaudert. "Alfons Schuhbeck ist und bleibt das Gesicht seiner beliebten Kulinarik-Sendungen", freut sich der BR auf die nächsten Folgen mit dem Starkoch.