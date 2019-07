28. Juli 2019, 18:41 Uhr Verdacht auf Schwarzarbeit Zoll kontrolliert 44 gastronomische Betriebe

Der Zoll hat vergangene Woche 44 gastronomische Betriebe in München und Umgebung kontrolliert, um gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Mehr als 75 Beamte ermittelten in den Küchen und beim Service, ob alle Beschäftigten ordnungsgemäß angestellt und versichert sind und auch, ob sie nach den Vorgaben des Mindestlohns korrekt bezahlt werden. Schwerpunkt der Kontrollen waren Bahnhöfe und auch der Flughafen München. In "mindestens 27 Fällen" hat sich laut Bericht des Zolls ein Verdacht auf Straftaten wie unterschlagene Sozialversicherungsbeiträge und gesetzeswidrig niedrige Bezahlung ergeben. "Die weiteren Ermittlungen werden ergeben, ob sich der Verdacht erhärtet", sagte ein Sprecher des Hauptzollamts München. Ein Grund für die Kontrollen seien neue gesetzliche Vorgaben. Der gesetzliche Mindestlohn ist am 1. Januar 2019 von 8,84 Euro pro Stunde auf 9,19 Euro gestiegen. 2020 soll er auf 9,35 Euro erhöht werden.