21. November 2018, 18:50 Uhr Verdacht auf Brandstiftung Erneut gehen Container in Flammen auf

Seit Ende August war Ruhe, doch jetzt haben in München wieder Container gebrannt. Noch ist unklar, ob das Feuer Teil einer Serie von Brandstiftungen ist. Der jüngste Fall ereignete sich am Dienstag um 19 Uhr in einem Innenhof an der Tuttlinger Straße in Laim. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Etwa 30 Mal haben in den vergangenen zwölf Monaten Recyclingcontainer und Mülltonnen gebrannt - in Haidhausen, Trudering, Berg am Laim, Harlaching, Giesing, Milbertshofen, Feldmoching und Am Hart.