Drei Menschen haben am Freitagabend in Obergiesing schwere bis schwerste Brandverletzungen durch eine Ethanolverpuffung erlitten. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner in der Sankt-Martin-Straße um 20.05 Uhr einen lauten Knall in dem Anwesen gehört und einen Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte fanden in der Wohnung drei schwer verletzte Bewohner, darunter ein sechsjähriges Mädchen. Wie erste Ermittlungen ergaben, ging der laute Knall auf die Verpuffung an einem Ethanolofen zurück - die 32-jährige Mutter und ihre Tochter hatten davor gelegen, der 43-jährige Vater hatte zum Zeitpunkt der Verpuffung im Nebenzimmer geschlafen. Er eilte Frau und Kind zu Hilfe, die schwerst brandverletzt waren, und erlitt selbst bei seinen Rettungsversuchen schwere Verbrennungen an Armen und Beinen sowie ein Inhalationstrauma (Rauchgasvergiftung). Bei der Verpuffung seien die Wohnzimmerfenster samt Rahmen aus der Mauer gerissen worden. Über die Unglücksursache - ein Ofendefekt oder eine Fehlbedienung, etwa beim Nachfüllen - haben die Brandfahnder noch keine Erkenntnisse. Die Feuerwehr warnt vor solchen Deko-Öfen, weil es immer wieder zu Unfällen komme.