Nach einem unerlaubten Wendemanöver auf dem Georg-Brauchle-Ring ist ein 37 Jahre alter Münchner mit einem Schleudertrauma und einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gekommen. Außerdem zeigte ihn die Polizei an wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (weil ein Atemalkoholtest 0,6 Promille ergab) und fahrlässiger Körperverletzung (weil sein Beifahrer ebenfalls ein Schleudertrauma erlitt).

Der 37-Jährige war am Sonntag gegen 5.30 Uhr mit seinem Mercedes aus einer Tankstelle heraus direkt auf die linke Spur gezogen, um verbotenerweise in Richtung Olympiapark zu wenden. Dabei erfasste ihn ein Kleintransporter von hinten. Durch die Kollision verlor der Mercedes-Fahrer kurz das Bewusstsein, blieb aber mit dem Fuß auf dem Gas. Das Auto beschleunigte in Richtung Olympiapark, prallte gegen die Preisanzeige einer anderen Tankstelle, schlingerte über alle sechs Fahrspuren in beiden Richtungen samt des Mittelgrünstreifens und wieder zurück. Am rechten Straßenrand streifte der Mercedes noch einen Baum, ehe er an einem Verkehrsschild liegenblieb. Außer dem Fahrer und seinem Nebenmann wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50 000 Euro.