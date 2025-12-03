Der stämmige Mann ist erleichtert. Und dankbar. „Das erste Mal gehe ich ohne Verlust raus“, sagt er, während er die Sportbar im Münchner Osten verlässt. Minuten zuvor ist er noch an einem Glücksspielautomaten im Hinterzimmer gesessen, schweigend auf bunte Knöpfchen drückend. Neben ihm ein weiterer Spieler. Plötzlich geht die Tür auf. Die Polizei ist da.