Christina Bock entführt den Betrachter in ganz eigene Bildwelten, ihre Figuren lassen in träumerischen Szenen Raum für Empfindungen und freie Interpretation. So wie der gezeigte Scarabäus im gleichnamigen Werk (Foto, Mischtechnik auf Leinwand) sich in einer Fantasiewelt bewegt und beinah zu schweben beginnt. Die Münchner Künstlerin widmet sich seit rund zehn Jahren der Malerei und zeigt nun ihre dritte Einzelausstellung in der Galerie Stefan Vogdt an der Galeriestraße 2. Eröffnet wird die Schau an diesem Freitag von 11 Uhr an, ihre Werke sind dort bis einschließlich 17. Dezember zu sehen.