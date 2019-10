Die Motive für freiwilliges Engagement sind genauso individuell und vielfältig wie die Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Dabei möchten viele Menschen ihre Fähigkeiten in dem Stadtteil einbringen, in dem sie leben oder arbeiten. Der 1. Harlachinger Freiwilligenmarkt stellt Wege für das Engagement im Quartier vor. Mit Unterstützung der Landeshauptstadt München und FöBE, der Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, öffnet das ASZ Harlaching an der Rotbuchenstraße 32, am Freitag, 18. Oktober, von 15 Uhr an für alle Interessierten die Türen. Der Eintritt ist frei.