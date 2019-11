Bei der Eröffnungsfeier des "Utopia" in der Reithalle tauchten am Freitagabend wie aus dem Nichts Akrobaten aus dem Publikum auf und zeigten Kunststücke. Die erste reguläre Veranstaltung soll in diesem Monat ein Food-Festival sein.

Utopia, das heißt Nirgendwo, ein Nicht-Ort. Das weiß natürlich auch der Lyriker Albert Ostermaier, der mit viel Verve am Freitagabend ein Gedicht vorträgt, das von gesellschaftlichen und künstlerischen Utopien handelt. Doch in der Münchner Reithalle an der Heßstraße ist ein ganz realer, neuer Ort entstanden, das "Utopia", wo sich bald Opern- und Clubgänger, Künstler und Unternehmer begegnen sollen. Am Freitagabend wurde der Veranstaltungsort nun mit einer Feier eröffnet.

Die Utopia- Betreiber sind in der Kulturszene der Stadt keine Unbekannten: Lissie Kieser, Michi Kern und Gregor Wöltje hatten zuletzt mit dem ersten Pop-up-Hotel der Welt, "The Lovelace", für Aufsehen gesorgt. Nach zwei Jahren war die Zwischennutzung vorbei, nun haben sie in der Reithalle einen dauerhaften Raum für Events gefunden, die die Veranstalter "Happenings" nennen.

"Die Vielfältigkeit ist für mich das wichtigste, und die zeigen wir heute auch", sagt Wöltje, der sehr zufrieden zu sein scheint mit der Eröffnungsfeier, die tatsächlich von abwechslungsreichen Programmpunkten geprägt ist. Wie aus dem Nichts treten Akrobaten aus dem Publikum hervor, zeigen Kunststücke, die musikalische Bandbreite reicht von dem Auftritt eines Singer-Songwriters bis zu zwei Violinen-Soli eines 17-Jährigen, später legen DJs auf. Diese Mischung kann zunächst irritierend wirken, doch Utopia soll ein Ort werden, an dem neue Dinge entstehen: "Zusammenhalt über die Grenzen der Szenen hinweg, etwa dass sich die Hipster mit den Opern-Freunden zusammentun. Dafür werden wir die Halle gerne zur Verfügung stellen", sagt Wöltje. Er und sein Kollege Michi Kern machen am Freitagabend deutlich, wie ernst es ihnen mit der Offenheit für unterschiedliche Genres und Sujets ist: Gerne würde man auch Veranstaltern illegaler Raves einen Raum bieten, wenn sie denn möchten. Platz genug gäbe es in der riesigen Halle, die sogar noch erweitert werden soll. Gepachtet wurde sie von Florian und Jakob Faltenbacher. Die Brüder und Szene-Gastronomen betreiben unter anderem die Milchbar und haben die Reithalle nun an ihre langjährigen Kollegen Wöltje und Kern vermietet.

Menschen zusammenbringen, das ist ihnen bereits gelungen: Neben dem Schriftsteller Ostermaier sind am Freitagabend auch der Architekt Christos Chantzaras und der SZ-Feuilletonleiter Andrian Kreye als Redner zu Gast. Der Gedanke, dass Kultur und Architektur, Geschäftsleute und Künstler aufeinandertreffen werden und ein Ort für kreative Synergien entsteht, trifft offenbar einen Nerv. Zwischen den Reden singt der Münchner Kneipenchor, die Sänger sorgen mit ihrer Freude für eine ausgelassene Stimmung im Saal.

Noch im November soll im Utopia ein Food-Festival stattfinden, ansonsten gibt es noch nicht viel Programm. Dieses würde sich in den nächsten Wochen noch ergeben, sagt Wöltje. "Qualitätsvolle Inhalte, das kann auch eine gute Party sein. Dumpfen Konsum wird es hier nicht geben", sagt Wöltje rigoros. Das Utopia solle ein Ort der Premieren sein, die Veranstalter möchten Trends setzen. Ebenfalls wichtig sei ihnen der Nachhaltigkeitsgedanke. Das Buffet bei der Eröffnungsfeier ist vegetarisch, man achte auf die Umwelt.