21. Februar 2019, 18:39 Uhr Veranstaltungen Ritter, Räuber und ein Ballermann-König

Der Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt gehört in München zur festen Tradition am Faschingsdienstag.

Vom Umzug bis zum Marktweiber-Tanz: Wie die Stadt feiert

Von Melanie Staudinger

Noch dauert es eine Woche, bis die Faschingsferien und damit auch die Faschingstage im engeren Sinne beginnen. Dennoch haben Kostümierfreudige auch schon jetzt die Gelegenheit, sich anzumalen und zu feiern - eine Auswahl an Faschingsterminen in München.

Gold, Silber und andere Luxusgüter: Die wertvollen Kunstschätze im Bayerischen Nationalmuseum sind gut gesichert, dennoch sind Banditen, Meisterdiebinnen, Hehler, Panzerknacker, Falschspielerinnen, Räubertöchter, entflohene Häftlinge und andere lichtscheue Gestalten an diesem Freitag, 22. Februar, von 19.30 Uhr an ausdrücklich erwünscht. Denn dann findet der Banditenball statt. Karten gibt es an der Abendkasse für 23 Euro. Erpressungen, Entführungen und Hehlerei sind allerdings nicht erlaubt, wie die Veranstalter mitteilen.

Kultstatus hat der Kellerfasching im Studentenwohnheim Biederstein mittlerweile allemal erreicht. Hier wird ganz ohne die zu Faschingshits umfunktionierten Mallorcaimporte gefeiert. Ein Kostüm ist hier aber ein Muss, ohne kommt man nicht hinein. Karten gibt es am Samstag, 23. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr an der Biedersteinstraße 26. Sie kosten zehn Euro, pro Person werden maximal zwei Karten ausgegeben. Die Party beginnt dann am selben Abend um 21 Uhr.

Ebenfalls am Samstag, 23. Februar, verwandelt sich das Rockmuseum im Olympiaturm in einen Hippie-Laden. Beim Hippie-Fasching tritt die Band RoxxDoxx auf. Beginn ist um 20 Uhr. Verkleiden im Stile der Sechzigerjahre lohnt sich auf jeden Fall: Die schönsten und kuriosesten Hippies können Konzertkarten gewinnen.

Beim Faschingsumzug der Damischen Ritter ziehen am Sonntag, 24. Februar, wieder bunt geschmückte Wagen und kostümierte Tanzgruppen durch die Münchner Innenstadt. Los geht es um 13.13 Uhr an der Neuhauser Straße. Die Route führt dann durch die Kaufingerstraße zum Marienplatz, von dort geht es in die Dienerstraße über den Hofgraben in die Pfisterstraße. Der Umzug endet an der Sparkassenstraße. Anschließend findet die traditionelle After-Zug-Party im Hofbräuhaus statt (Beginn: 14.30 Uhr).

Zu den Höhepunkten des Münchner Faschings zählt der Faschingsausklang mit dem Verein München-Narrisch. Von Faschingssonntag, 3. März, bis Faschingsdienstag, 5. März, findet ein großes Faschingstreiben am Stachus, am Richard-Strauss-Brunnen und am Marienplatz statt (Sonntag: 12 bis 17 Uhr, Montag und Dienstag: 12 bis 18 Uhr). Am Sonntag spielt die Piccadilly Sunset Show Band von 12.30 bis 17 Uhr am Stachus, am Marienplatz tritt die Högl Fun Band auf, am Richard-Strauss-Brunnen die Chris Aron Band. Am Montag und Dienstag steuert Radio Charivari das Programm am Stachus und am Marienplatz bei. Am Faschingsdienstag tritt Mickie Krause, der selbsternannte König des Ballermanns, um 15 Uhr am Stachus und um 17 Uhr am Marienplatz auf. An allen drei Tagen gibt es Einzüge der Faschingsgesellschaften mit Prinzenpaar und Hofstaat aus München und dem Münchner Umland, angeführt von der Münchner Gesellschaft Narrhalla.

Zum Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt am Faschingsdienstag, 5. März, werden auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucher erwartet. Offizieller Beginn ist um 9.30 Uhr. Wer allerdings einen guten Platz vor der Bühne haben will, sollte schon früher kommen. Um zehn Uhr haben die Schäffler einen ihrer letzten Auftritte, um elf Uhr begrüßen Oberbürgermeister Dieter Reiter und Kommunalreferentin Kristina Frank die Besucher. Danach legen die Marktweiber los. Die Feier mit Musik dauert bis 19 Uhr. Die Veranstalter bitten darum, zur Sicherheit aller keine zusätzlichen Flaschen und Gläser mitzubringen.