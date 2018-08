30. August 2018, 18:49 Uhr Veranstaltungen Moleküle und Marionetten

Historische Gewänder bei der Kutschengala im Schloss Oberschleißheim, eine Führung zu den berühmtesten Werken der Alten Pinakothek und Faust-Welten im Theatermuseum - unsere Vorschläge fürs Wochenende

Von Axinja Weyrauch

Tipps für Freitag

Wie tanzende Mehlwürmer gegen die Plastik-Pest arbeiten oder Eukalyptus-Moleküle auf einen globalen Eroberungszug geschickt werden, wird an diesem Wochenende beim Wissenschafts- und Kunstfestival "Unsplit" im Muffatwerk thematisiert. Drei Tage lang gibt es Performances zum Thema biotechnische Manipulation. Die Vernissage ist Freitag um 19 Uhr, am Samstag gibt es Programm von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nicht weit vom Muffatwerk sind für drei Tage Kinderprogramm, Künstlerwettbewerb im Angebot, mehr als 30 Bands treten auf: Zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke findet das Isarinselfest statt. Am Samstag und Sonntag gibt es auch Entdeckungstouren an der Isar, außerdem zeigen Rettungshundestaffel, Polizei und Feuerwehr etwas von ihrer Arbeit. Freitag von 18 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Was sind die berühmtesten Werke der Pinakotheken? In einer Überblicksführung in der Alten Pinakothek erfahren Besucher mehr über Herkunft und Geschichte der wichtigen Kunstwerke. Ab 15 Uhr, Treffpunkt ist an der Museumsinformation. Die Führung ist im Eintritt enthalten.

Für Samstag

Mozarts Oper als Stück für Marionetten: Seine nach eigenen Angaben aufwendigste Produktion zeigt das Münchner Marionettentheater mit Don Giovanni. Von 20 Uhr an, Erwachsene zahlen 20 Euro, der Eintritt für Kinder unter 14 kostet die Hälfte.

Zwar keine Kühe, dafür aber einen zwei Tonnen schweren Findling gibt es auf dem Gelände des Kuahgartn-Open-Airs bei Wasserburg am Inn. Im Freilufttheater treten dieses Jahr unter anderem die Hamburger Band Die Sterne, die bayerische Hip-Hop-Gruppe Bavarian Squad und die lettische Folk-Band Carnival Youth auf. Tickets kosten im Vorverkauf 30 Euro, es kommt noch eine Gebühr hinzu.

Der rumänische Pianist Daniel Ciobanu beschreibt seine Idee vom Klavierspielen so: Es sei wichtig, das seriöse Klassik-Repertoire zu beherrschen. Auf keinen Fall aber dürfe man die "Lollipops" und das "Feuerwerk" vergessen. Kurz: Klassische Musik muss Spaß machen. Dass der 25-jährige Spielpartner von Lang Lang beides kann, zeigt er live bei Daniel Ciobanu bei Winners & Masters im Gasteig. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 10. Start: 20 Uhr.

Für Sonntag

Das Kinderkonzert "Wolferl hat keine Zeit" im Schloss Nymphenburg erzählt die Geschichte vom jungen "Wolferl" Mozart, der einen Ball an den Kopf bekommt und ihn mitnimmt. Schütze Willi will seinen Ball zurück haben, das ist aber gar nicht so einfach. Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr und 16.30 Uhr.

Die Faust-Welten im Theatermuseum schließen. Die Ausstellung beleuchtet die Aufführungsgeschichte von Goethes Drama. Wie wurden die Kulissen auf der Bühne dargestellt? Wie haben sich die Rollenbilder des Faust, Mephistos und Gretchens gewandelt? Noch bis Samstag um 16 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Greifvogelschau, venezianische Gondeln und ganz viele Pferde zeigt die historische Reiter- und Kutschengala im Neuen Schloss Schleißheim. Das schönste Gespann wird geehrt. Von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

