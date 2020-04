Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel finden in diesem Jahr nicht statt. Das beschloss die Stadt Wunsiedel am Donnerstag gemeinsam mit der Festspielleiterin Birgit Simmler. "Es gibt unter Corona keine Sicherheit für das Ensemble und das Haus, weshalb ein Probenbetrieb unmöglich wurde", sagt Simmler." Es handle sich aber nicht um eine Absage, sondern eine Verschiebung. Das für 2020 geplante Programm - etwa "Der Name der Rose" und "Faust" - werden im Jahr 2021 aufgeführt. Die Luisenburg gehört zu den größten Freilichtbühnen Bayerns, vergangene Saison besuchten knapp 150 000 Menschen das Theater. Auch das Immling-Festival für Opernmusik, das im Juni beginnen sollte, wird auf 2021 verschoben. Man könne sich nicht vorstellen, dass ein Orchester mit Abstand sitzen, der Chor mit Mundschutz singen müsste und anstelle von 700 nur 150 ausgewählte Zuhörer in das Festspielhaus dürften, heißt es von Cornelia von Kerssenbrock, der musikalische Leiterin des Festivals. "Die Gesundheit unseres Publikums und aller Beteiligten steht klar vor allen ökonomischen und künstlerischen Anliegen." Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021. Das Immling-Festival, das sich der Förderung junger Talente verschrieben hat, wollte vier neue Operninszenierungen zeigen. Eröffnet wird jetzt eben 2021 mit "Madama Butterfly".