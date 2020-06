"Ausverkauft", sagt Michael Stückl. "Es sind schon 130 Leute da." Es ist ein Scherz mit Träne, denn natürlich ist der Club leer, bis auf ihn selbst, ein bisschen Technik und die Künstler. Die Gäste sitzen in München, Rosenheim oder Rio an ihren Endgeräten, klicken während der Konzerte vorbei, bei Youtube oder Facebook, den gängigen Streaming-Kanälen für Musik-Events. Während die Übertragung läuft, werden noch einige dazukommen. Es können schon 500 Jazzfans werden, die sich für Ausschnitte oder ganze Konzerte zum Publikum gesellen. Das ist deutlich mehr, als jemals in die echte Unterfahrt gepasst hätte, und viele Zuschauer sind auch wild entschlossen, die Künstler ihre Begeisterung spüren zu lassen. Smileys, Herzchen und allerlei Kreatives fliegt als digitaler Applaus über den Bildschirm. So manch einer lässt sich sogar dazu hinreißen, Geld als Eintritt zu spenden, um den im Prinzip im Netz kostenlosen Veranstaltungen mehr Unterstützung als nur Wohlwollen entgegenkommen zu lassen.

"Ein unerwarteter Nebeneffekt ist außerdem, dass unsere Mitgliederzahl in die Höhe geschnellt ist", erzählt Stückl, der als langjähriger künstlerischer Leiter und Netzwerker im Hintergrund des Jazzclubs sich normalerweise um Konzept und Koordination des Programms kümmert. Die Organisationsform als Verein mit angedockter Galerie schafft da einige Freiräume, die in unübersichtlichen Zeiten das Überleben erleichtern. Auf der anderen Seite bedeutet Streamen auch die Anschaffung von neuem Equipement, ungewohnte gestalterische Abläufe, herausfordernde Technik, täglicher Kampf mit Bandbreiten und launischen Programmen.

"Am schwierigsten aber ist die Unsicherheit", ergänzt Veit Oberrauch die Liste der Unwägbarkeiten. Wenn er nicht am Mischpult der Unterfahrt sitzt, betreibt er selbst eine kleinen Event Agentur, die unter anderem mit den Behind The Green Door Sessions im Import Export versucht, musikalische Subkultur voranzubringen und derzeit auch zu streamen. Verordnungen wie das am 15. Juni erschienene elfseitige "Hygienekonzept Kulturelle Veranstaltungen und Proben" der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wissenschaft und Kunst, die von der Ticketzuweisung bis hin zur Anleitung für korrektes Händewaschen die aktuelle Konzertrealität regeln, bringen aber nicht nur Veranstalter an den Rand der Umsetzbarkeit, sondern haben sich während der vergangenen Wochen zuweilen als kurzlebig erwiesen, mit der Gefahr, unvorhersehbar modifiziert zu werden. Unsicherheit und Konfusion mit der Tendenz zur Überregulierung macht das kulturelle Arbeiten schwer, Stream ohne im Saal anwesendes Publikum ist da noch immer die übersichtlichere Methode, Musik an die Fans zu bringen.

Also rüsten die Clubs auf, in der Ausstattung und auch im Konzept. Die von der Cellistin Fanny Kammerlander initiierten Stream-Konzerte "Kutur erhalten - Ehrensache!" aus der Bar Gabányi beispielsweise boten bis zur Wiedereröffnung nicht nur Musik von Gerd Baumann bis zu den Bananafishbones, sondern auch einen gastronomischen Genussblock, in dem der Hausherr Stefan Gabányi jeweils einen neuen Cocktail zum Nachgestalten präsentierte. Die Behind The Green Door Sessions hatten nicht nur Lokalheroen wie Embryo im Programm, sondern auch ein kreativ psychedelisches Lichtdesign. Die Unterfahrt wiederum perfektioniert von Mal zu Mal die Schnitt-Live-Regie und hat bereits erste Interview-Sequenzen produziert, die als Versuchsballons bei den Konzerten der Jazzabsolventen Münchner Hochschule für Musik und Theater zugespielt wurden.

Die Musiker selbst, die bei den ersten Veranstaltungen noch ein wenige verloren in die Kameras blickten, unschlüssig, wie sie Stimmung ohne spürbares Gegenüber generieren können, wirken inzwischen deutlich selbstbewusster. Stream wird vom Hilferuf und Notprogramm zum Alltag, die Gestaltung pointierter. Sie muss auch an Profil gewinnen, um der Abnützung der Bildschirmeuphorie entgegenzuwirken. Es ist also absehbar, dass sich noch viel, schnell ändern wird, wenn erst Designer, Gamer, Animationsspezialisten, aber auch Agenturen, Labels, Künstler das Medium für sich mehr entdecken. Damit ist ein Club noch immer nicht ausverkauft. Aber es gibt ihn weiter, als Klon mit Perspektive.