Von Ekaterina Kel

Eine Krise - das klingt dramatisch. Nach Ausnahmesituation, nach Angst. Aber auch nach Chance, findet Peter Brieger. "Eine Krise kann jedem von uns passieren. Und sie ist lösbar", sagt der Psychiater und Psychotherapeut. Er ist Vorstandsvorsitzender des Münchner Bündnisses gegen Depression und will den Menschen Wege aufzeigen, aus ihren Krisen gestärkt rauszugehen.

Mit der Corona-Pandemie ist die Krise ins Leben jedes einzelnen eingedrungen. Zahlreiche Studien haben den Anstieg psychischer Erkrankungen nach den Lockdowns belegt. Darüber lamentieren will Brieger aber nicht. Es geht ihm darum, nach Lösungen zu suchen. Und möglichst viele Menschen darüber zu informieren. Dafür gibt es die Münchner Woche für Seelische Gesundheit, die dieses Jahr zum achten Mal von seinem Bündnis ausgerichtet wird. Vom 7. bis 15. Oktober finden in der Stadt insgesamt 185 Veranstaltungen statt, digital und in Präsenz. Das Thema: "Alles Krise, oder was?"

"Nee", findet gleich Peter Falkai, ebenfalls Psychiater und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU-Klinikum, der bei der Eröffnung spricht. "Es heißt ja auch seelische Gesundheit", sagt er, mit Betonung auf Gesundheit. Corona habe so manche Krise verstärkt oder überhaupt erst ausgelöst, aber: "Wir müssen uns weiter bewegen, auch wieder glücklich werden", so Falkai. Bei der Veranstaltungswoche soll es also nicht nur um das Negative gehen, sondern auch darum, wie es besser werden kann.

Die Woche für Seelische Gesundheit richte sich explizit an die breite Münchner Bevölkerung, betont Brieger. Nach der Eröffnung gibt es jeden Tag die Möglichkeit, sich über verschiedene Aspekte psychischer Erkrankungen und Hilfsangebote zu informieren. Neben einem Symposium für Hausärzte, wie sie psychiatrische Probleme beim Patienten besser erkennen können, gibt es am 9. Oktober ein "Symposium für alle" mit sechs Referentinnen und Referenten, die zugänglich über verschiedene Aspekte der psychischen Krisen berichten wollen. Daneben gibt es eine virtuelle Messehalle mit 65 Ausstellern - alles Münchner Organisationen, die ihre verschiedenen Themen und Anlaufstellen vorstellen. Ob das Frauentherapiezentrum FTZ für Frauen in Krisensituationen oder der Club29 e.V. für Menschen mit Suchterkrankungen - jede Organisation hat einen persönlichen Kontakt und eine Liste von eigenen kleinen Veranstaltungen im Rahmen der Messe.

Wer Hilfe sucht, kann sie bekommen. Die Angebote sind zahlreich. Das Hilfsnetz sei mit niedergelassenen Therapeuten, Kliniken, Ambulanzen und Beratungsstellen tatsächlich sehr groß, sagt Brieger. Dennoch gebe es auch Defizite, etwa die "Unübersichtlichkeit des Systems". Viele, die in einer psychischen Krise steckten, wüssten trotz oder gerade wegen der vielen Angebote gar nicht mehr, wohin sie sich wenden müssen. Brieger hofft, dass nicht zuletzt so eine Veranstaltung wie die Woche für Seelische Gesundheit für mehr Aufklärung sorgt.

Achte Münchner Woche für Seelische Gesundheit, Donnerstag, 7., bis Freitag, 15. Oktober. Weitere Infos unter: www.woche-seelische-gesundheit.de