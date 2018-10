1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Verabschiedung Die Themen der Zeit erspüren

Florian Schuller hat als Direktor der Katholischen Akademie in Bayern hartnäckig, freundlich und immer im richtigen Ton versucht, Welt und Kirche zusammenzubringen

Von Matthias Drobinski

Akademiedirektor zu werden, stand nicht in seinem Lebensplan, hat Florian Schuller, 71, einmal gesagt, der nun scheidende Direktor der Katholischen Akademie in Bayern. Priester habe er früh werden wollen, ja, sicher. Und nach der Arbeit als Landjugend-Seelsorger sei er gerne 16 Jahre lang Studentenpfarrer gewesen und da immer wieder Gast der Akademie in Schwabing. Aber Direktor der wichtigsten Diskussions- und Begegnungsstätte der katholischen Kirche in Bayern? Nie.

Das ist schon ein bisschen kokettierend: Der Augsburger Schuller gehörte als Priesterseminarist zu den Nachwuchstalenten seiner Kirche und wurde nach Rom ans Collegium Germanicum geschickt, aus dem schon viele Bischöfe hervorgegangen sind. Als er im Jahr 2000 Akademiedirektor wurde, waren ihm die vielen verschiedenen Perspektiven der Weltkirche so vertraut wie die intellektuellen Debatten an der Münchner Universität und die Anliegen der Studentinnen und Studenten seiner Hochschulgemeinde.

So schlecht waren die Voraussetzungen also nicht, um die herausfordernde Aufgabe zu übernehmen: Der Akademiedirektor soll Welt und Kirche zusammenbringen, mit Politkern, Wirtschaftsvertretern, Kulturschaffenden, Künstlern und Wissenschaftlern auf Augenhöhe diskutieren können; er muss junge Leute ansprechen, ohne das altgediente Stammpublikum zu verstören, muss innerkirchlich kontroverse Debatten wagen, ohne einen der sieben meist höchst unterschiedlich gestimmten Bischöfe zu vergrätzen, die Bayerns katholische Akademie tragen und finanzieren.

Schullers Vorgänger an der Spitze der 1957 gegründeten Akademie, Karl Forster und Franz Henrich, verstanden ihr Amt stark kirchenpolitisch und politisch; unter ihnen trafen sich in Schwabing während des Zweiten Vatikanischen Konzils in den Sechzigerjahren die vorwärtsdrängenden Kirchenreformer; hier näherten sich in den Siebzigerjahren Sozialdemokratie und katholische Kirche an und begruben jahrzehntealte Feindschaften. Schuller hat sich da weniger als Protagonist einer Richtung verstanden, sondern eher als einer, der die Themen der Zeit erspüren und dann hartnäckig freundlich die richtigen Leute zusammenbringen muss, ohne dabei selber im Vordergrund zu stehen. Es gibt aus den 18 Jahren seiner Amtszeit nur wenige Interviews mit ihm - und noch weniger Meldungen, die mit dem Satz "Schuller fordert ..." beginnen. Es gibt dafür sehr viele Berichte über Akademieveranstaltungen, in denen er als kluger und nachbohrender Frager auftaucht. Das ist Schullers Kunst: Gesprächspartner nicht mit Floskeln davonkommen zu lassen, ohne dass die den Eindruck haben, gerade im Polizeiverhör zu sitzen.

Auch deshalb gehört bis heute das - von Schuller moderierte - Gespräch zwischen dem Philosophen Jürgen Habermas und Kardinal Joseph Ratzinger, dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, zu den Höhepunkten seiner Akademiearbeit. Im Januar 2004 trafen sich die beiden Denker in der Akademie und waren sich, bei allen sonstigen Unterschieden, einig, dass ein Land, eine Gesellschaft sich ihrer geistigen Grundlagen und Wurzeln bewusst sein muss, sonst drohe der innere Zusammenhalt verloren zu gehen. Sich der Grundlagen und Wurzeln des Lebens, der Kirche, der Politik immer wieder bewusst zu werden, das ist auch Schullers Maxime gewesen - egal, ob er den Kabarettisten Bruno Jonas zu Gast hatte oder den Extremkletterer Thomas Huber. Und ein Ort der freien Rede sollte die Akademie sein, auch darauf legte Schuller Wert - in "demütigem Selbstbewusstsein", wie die Abschiedsveranstaltung für ihn an diesem Dienstag überschrieben ist.

Es gibt noch einen anderen Florian Schuller, einen jenseits der vielen öffentlichen Auftritte, die das Akademiedirektorleben mit sich bringt: den Seelsorger. Als dieses Jahr im April völlig überraschend Christian Krügel starb, der Leiter des Münchner, Bayern- und Regionalteils der Süddeutschen Zeitung, da trat er beim Trauergottesdienst vor die sprach- und fassungslosen Angehörigen und Kollegen - und fand den richtigen Ton, die richtigen Worte, ohne billigen Trost und gerade deshalb tröstend.