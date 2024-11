Über die Vena umbilicalis, auch als Nabelschnurvene bekannt, ist das ungeborene Kind von Jenny direkt mit seiner Mutter verbunden. Es bekommt dadurch alles, was es braucht. Leider auch all das, was es nicht braucht: Die schwangere Jenny (Emma Nova) geht recht sorglos mit ihrem Körper um, sie nimmt Drogen , raucht und schwänzt Arzttermine. Lieber geht sie mit ihrem ebenfalls drogenabhängigen Freund Bolle (Paul Wollin) feiern – zumindest so lange sie noch kann. Denn Jenny muss schon bald eine Haftstrafe antreten.

Chiara Fleischhacker mutet in ihrem Spielfilmdebüt „Vena“ dem Publikum einiges zu. Der einzige Lichtblick in Jennys chaotischem Leben ist die ihr vom Amt zugewiesene Hebamme Marla (Friederike Becht). Sie könnte die junge Frau retten – selbst wenn diese gar nicht gerettet werden will. „Vena“ wurde beim Nachwuchsfilmpreis „First Steps Award“ mit gleich zwei Preisen (für den besten Film und die beste Kamera) prämiert, am 28. November startet der Film bundesweit in den Kinos. Zwei Tage zuvor stellen ihn die Regisseurin, die Produzentin Svenja Vanhoefer und die Kamerafrau Lisa Jilg dem Münchner Publikum vor.

Vena, D 2024; Regie und Drehbuch: Chiara Fleischhacker, Dienstag, 26. November, 19.45 Uhr, Monopol Kino, Schleißheimer Str. 127