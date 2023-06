Vorwürfe gegen Band : Grüne wollen "Row Zero" bei Rammstein-Konzerten verbieten lassen

"Aus Sicherheitsgründen" soll es bei den Auftritten der Band in München keinen abgetrennten Bereich vor der Bühne geben - so steht es in einem Antrag der größten Stadtratsfraktion. Die Reihe spielt eine Rolle bei den Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann.