Die Schnecke macht große Freude. Sie ist so klein wie eine einzelne Nudel der köstlichen Mezzi Rigatoni, die hier mit Gorgonzola, Birne und Marsala kuscheln. Damit es keine Missverständnisse gibt: Tiere kommen im Vegelangelo selbstverständlich nicht auf die Teller. Die gold-silberne Deko-Schnecke auf dem weißen Tischtuch beglückt die Gäste als niedliches Mahnmal zur Entschleunigung.

Willkommen im Wohnzimmer für Genussmenschen, einem surreal bezaubernden Ort, in dem die Uhren anders ticken. Einem Ort, den es schon lange gibt, den aber viele nicht auf dem Schirm haben (die Social-Media-Auftritte und die Website sind denn auch ausbaufähig). Auch wir waren nachlässig: Gene Tonic musste im Archiv dieser Zeitung bis zu den Zeiten der schwarz-gelben Koalition unter Angela Merkel zurückspringen, um den jüngsten größeren Artikel zu finden. Höchste Zeit also für eine Würdigung.

Nahe dem Isartor gelegen, jenseits des Thomas-Wimmer-Rings, ist das kleine Restaurant mit den acht Tischen ein konstanter Ruhepol im städtischen Gewimmel. Von außen unscheinbar, von innen außergewöhnlich. Wie so vieles hier. Zu diesem Schluss kommen Gene Tonic und seine Entourage nach mehreren Besuchen.

Die Gastgeberin heißt Iris Stegmayr. Seit mehr als 20 Jahren tischt sie vegetarische (auf Wunsch auch vegane), meist saisonale Gerichte auf, europäisch grundiert, durch und durch frisch, ohne Zeitgeist und Chichi. Time-Slots und Lounge-Beats haben die anderen, Stegmayr hat die Ruhe weg.

Sie kümmert sich um alles: Einkaufen, kreieren, kochen, servieren. Zwischendurch erklärt sie dem Gast auf Nachfrage, warum ihr Bratapfel-Tiramisu so viel Wumms hat: „Calvados! Ich koche gerne mit Alkohol.“ Das fällt uns tatsächlich bei vielen Gerichten auf – von den erwähnten Mezzi Rigatoni mit Marsala über das Gemüse mit Kardamomreis und Sherry-Paprikasoße bis zum Grünkohl mit Pastis (dazu später).

Nicht nur die One-Woman-Show sticht in der Münchner Gastro-Szene heraus wie die silbernen Cloches auf den Tischen. Auch der Gastraum lässt einen staunen, oder besser: das Wohnzimmer. Nicht vieles passt hier zusammen, mögliche Widersprüche hält man schmunzelnd aus: bordeauxfarbene Wände, pinke Stuhlhussen, künstliche Kerzen, fernöstlich anmutende Paravents, Bier im bayerischen Steinkrug (ein Helles für 5,50 Euro). Die dezente Musik ist altmodisch und elegant (von Chansons bis Klassik und Johnny Cash), kernig ist der Spruch auf dem Weg zu den Toiletten, pardon, zur „Getränkerückgabe“: „Die moderne Frau kocht ohne Sau.“

Willkommen im Wohnzimmer für Genussmenschen: Das Vegelangelo ist ein Ort der Widersprüche und der Entschleunigung. Foto: Stephan Rumpf

Wer hier speisen will, muss ein paar Regeln beachten: Mindestens einen Tag im Voraus sollte man per Mail reservieren (oder auf den Anrufbeantworter sprechen). Manchmal wird man vorab bereits um eine Speisenwahl gebeten, damit Stegmayr besser planen kann. Entschleunigung, wie gesagt.

Von Schneckentempo im Service zu sprechen, wäre gemein und auch falsch. Gutes braucht Zeit, Geduld sollte man mitbringen. Dazu passt, dass es ausschließlich Menüs gibt: Das Zwei-, Drei- oder Vier-Gang-Menü kostet 27, 35 oder 43 Euro, man kann jeweils aus drei bis vier Vor-, Haupt- und Nachspeisen wählen. Ungefähr alle zwei Wochen wechselt die Karte. Außerdem im Angebot: das Sechs-Gang-Überraschungsmenü (88 Euro). Spezielle Weihnachts- und Silvestermenüs können ebenso gebucht werden wie Catering oder Kochkurse.

Die Vorspeisen gefallen uns allesamt, sowohl optisch als auch geschmacklich – mit nur winzigen Minuspunkten. Die Grünkohlsuppe, wahlweise mit Tofu oder klein geschnittenem Veggie-Würstchen, hat eine schöne Umami-Tiefe. Leider kommt die Suppe in der hübschen Löwenkopfterrine nicht heiß, sondern nur dezent warm an den Tisch. Beim Rote-Beete-Carpaccio mit milder Wasabi-Crème-fraîche passt dagegen alles. Besonders der Algenkaviar überrascht: Die kleinen schwarzen Perlen bringen eine stimmige Salznote in das Gericht und haben knackigen Biss. Auch der Kohlrabi-Belugalinsen-Salat mit Gorgonzola-Streifen und die cremige Lemongrass-Suppe mit Gemüse und Cashewkernen schmecken frisch und ausgewogen.

Gut ausbalanciert und überraschend: das Rote-Beete-Carpaccio mit milder Wasabi-Crème-fraîche und Algenkaviar. Foto: Stephan Rumpf

Es hat sich ja in der Stadt in den vergangenen Jahren ein Trend festgebissen: Restaurants mit vegetarischem oder veganem Fokus blühen auf, verstärkt asiatische Lokale wie Padme Hum, Ha Veggie oder Akimy setzen auf die Kraft fleischloser Küche. Was viele eint, ist das junge Image: Man gibt sich gerne Instagram-tauglich, hip und poppig. Die vegetarische Küche zeitlos und ohne Tamtam als Schwerpunkt ins Programm zu integrieren, ist dagegen nicht weit verbreitet. Prinz Myshkin, Max Pett, Bodhi und ein paar andere sind Ausnahmen. Und das Vegelangelo. Das gab es schon lange vor dem Trend.

So überzeugen uns hier auch die Hauptgerichte mehr durch ihren Geschmack denn als Modeerscheinungen. Ob Gersten-Risotto mit gemischten Waldpilzen, Fregola Sarda mit Scamorza oder Pastis-Grünkohl mit Kartoffel-Millefeuille – die Wohlfühlspeisen sind bodenständig, intensiv und gut ausbalanciert, mit einer Prise Raffinesse. „Ich koche nur, was mir selber schmeckt“, sagt Stegmayr, bevor sie wieder in ihrer „Zauberküche“ verschwindet (so steht es an der Tür). Man glaubt es ihr aufs Wort.

Die Weinkarte ist überschaubar, die Preise auch für offene (gute) Weine erscheinen uns sehr fair: Das großzügig eingeschenkte 0,2-Glas Primitivo oder Tempranillo gibt’s für 7,90 Euro.

Mehr Geschmack, weniger Trend: Die bodenständigen Pasta-Gerichte variieren im Vegelangelo stark. Sie überzeugten uns durchgehend durch Tiefe, Frische und Balance. Foto: Stephan Rumpf

Kleine Schwächen verzeiht man hier leicht: Dass bei einem Besuch das gewünschte Radler nicht vorrätig war – geschenkt. Bei den hier eher rar eingesetzten Fleischersatzprodukten wie Veggie-Würstchen oder Sojastreifen – generell ein Plus, andere setzen verstärkt darauf – haben Gene Tonic und sein fleischlos lebender Lieblingsmensch Defizite festgestellt. Das panierte Proteinschnitzel hingegen – alle Achtung!

Pure Freude bei den Desserts. Ob die recht flüssig geratene Interpretation von Bratapfel-Tiramisu, die ebenfalls hochprozentige Pflaumencreme auf Spekulatius-Crunch, ob der liebevoll arrangierte Käseteller mit Früchten und Nüssen oder die „Dessert-Variation surprize“ mit fluffigem Mousse au Chocolat, Mangocreme und einer knusprigen Sfogliatella riccia – hier bitte gern die Zeit anhalten. Und verweilen.

Die „Dessert-Variation surprize“ variiert selbstverständlich oft. Hier unter anderem nicht im Bild: das getestete Hörnchen namens Sfogliatella riccia und das Mousse au Chocolat. Foto: Stephan Rumpf

Wer sich Genussmomente wie diese noch länger erhalten möchte, sollte sich von der Vitrine mit hausgemachten Aufstrichen, Soßen und Konfitüren zum Einkauf verführen lassen. Gene Tonic entscheidet sich für die Orangencreme – und ist nachhaltig begeistert. Wie eingangs von der Schnecke. Die darf zwar nicht mit, aber nach zwei Besuchen haben wir zum Abschied kleine Minimarienkäfer geschenkt bekommen. Das kleine Glück –hier findet man es.

Vegelangelo, Thomas-Wimmer-Ring 16, 80538 München, Telefon: 089/28806836, reservierung@vegelangelo.de, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 18 Uhr; sollten an einem Tag keine Reservierungen vorliegen, bleibt das Restaurant geschlossen