Interview von Sarah Maderer

In der Kochschule „Copien’s Kitchen“ in Grünwald bieten die Küchenchefs Sebastian Copien und Andreas Leib Schulungen und Fine-Dining-Events an, bei denen sie ausschließlich pflanzliche Zutaten verwenden. Jetzt haben sie zusammen mit dem Fotografen Hansi Heckmair das Kochbuch „Vegan Fine Dining“ herausgebracht (368 Seiten, Ventil-Verlag). Das soll aber nicht ihr letztes gemeinsames Projekt gewesen sein. Aktuell schmieden sie Umzugspläne nach München, um in der Stadt eine Marktlücke zu füllen. Zwischen den Vorbereitungen für die Buchpräsentation und einem Dinner-Abend mit sechs Gängen und mehr als 20 Gästen haben Copien und Leib von ihren Plänen erzählt – und sich dafür immer wieder von den köchelnden Suppen und Soßen auf dem Herd losgeeist.