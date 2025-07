Beim Farbkonzept des Cafés Om Nom Nom in Neuhausen war offenbar ein Profi am Werk: Fensterrahmen, Speisekarten, Schürzen, ja sogar Fingernägel und Haargummis einiger Angestellten sind rosa. Die Tische passen sich in Eierschale der gedeckten Farbe an. Die Stühle sind aus Holz gefertigt, die Sofas strahlen senfgelb. Ein Plakat mit den Hausregeln (Schuhe und Gefühle anlassen, Tiere willkommen) hängt neben der Theke. Die Fenster sind so groß, dass sich gerne mal ein Schmetterling in den Innenbereich verirrt. Der wird mindestens genauso freundlich begrüßt wie die Gäste. Auch bei 30 Grad im Laden.