Weil er seine zwei Kinder aus seiner brennenden Wohnung retten wollte, musste am Freitagnachmittag ein 47-Jähriger aus Obergiesing mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kinder, ein Zehn- und ein 12-Jähriger, sind unverletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren sie alleine daheim gewesen, hatten sich aber bereits selbst in Sicherheit gebracht. Laut Feuerwehr war der Brand um kurz vor halb vier Uhr nachmittags im Kinderzimmer ausgebrochen. Ausgelöst hatte den Brand nach Angaben der Brandfahnder der Münchner Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine defekte Mehrfachsteckdose. Die Kinder sind nun bei ihrer Mutter, an der Wohnung entstand laut Polizei Schaden in Höhe von etwa 85 000 Euro.