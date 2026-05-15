Was für eine Eröffnung! Various Others, die Kunstinitiative, die München seit Jahren erfolgreich aufmischt, hatte zum Auftakt ins Lenbachhaus eingeladen. Und wer mit Kunst in München was am Hut hat, war gekommen. Der Talk of the Town galt aber zunächst der Villa Stuck. Denn womit selbst die Museumsleute rund um Direktor Michael Buhrs nicht gerechnet hatten: Bei der Wiedereröffnung nach den letzten technischen Sanierungsmaßnahmen – im Zeit- und Kostenrahmen, wie Buhrs betonte – standen wenige Stunden zuvor die Besucher Schlange. „Die ging bis zum Friedensengel“, jubelte Buhrs. Was ein Instagram-Reel der Künstlerin Ilit Azoulay eindrücklich belegt.