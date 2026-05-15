Zum Hauptinhalt springen

Villa StuckGrandioser Auftakt des Kunstwochenendes von Various Others

Lesezeit: 3 Min.

Manchmal hält sie sich für den Mittelpunkt, manchmal nur für eine Fußnote der Geschichte. In der Videoarbeit „Mary“ von 2025/2026 spürt Ilit Azoulay einer fiktiven Identitätssuche der einzigen Tochter von Franz von Stuck nach.
Manchmal hält sie sich für den Mittelpunkt, manchmal nur für eine Fußnote der Geschichte. In der Videoarbeit „Mary“ von 2025/2026 spürt Ilit Azoulay einer fiktiven Identitätssuche der einzigen Tochter von Franz von Stuck nach. Ilit Azoulay; Courtesy Braverman Gallery, Tel Aviv & Lohaus Sominsky, München

Mit vier Ausstellungen glänzt die Villa Stuck zum Auftakt des Kunstwochenendes von Various Others in München – und sorgt mit einer mega-langen Besucherschlange für viel Gesprächsstoff.

Von Evelyn Vogel

Was für eine Eröffnung! Various Others, die Kunstinitiative, die München seit Jahren erfolgreich aufmischt, hatte zum Auftakt ins Lenbachhaus eingeladen. Und wer mit Kunst in München was am Hut hat, war gekommen. Der Talk of the Town galt aber zunächst der Villa Stuck. Denn womit selbst die Museumsleute rund um Direktor Michael Buhrs nicht gerechnet hatten: Bei der Wiedereröffnung nach den letzten technischen Sanierungsmaßnahmen – im Zeit- und Kostenrahmen, wie Buhrs betonte – standen wenige Stunden zuvor die Besucher Schlange.  „Die ging bis zum Friedensengel“, jubelte Buhrs. Was ein Instagram-Reel der Künstlerin Ilit Azoulay eindrücklich belegt.

Zur SZ-Startseite

Kunst der Weimarer Republik
:Und wieder fragen alle: Wo wohnen, wie überleben, wen wählen?

Das Lenbachhaus thematisiert Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Emanzipation und Queerness. Nicht nur deswegen sollte Münchens neuer OB Dominik Krause dem Haus bald einen Besuch abstatten.

SZ PlusVon Evelyn Vogel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite