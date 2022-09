Endlich ist die große Ausstellung von Joan Jonas im Haus der Kunst zu sehen, hier ein Videostill aus "Stream or River, Flight or Pattern" von 2016-17.

Am Wochenende präsentieren die beiden Initiativen Various Others und Open Art ein geballtes Programm.

Mit der langersehnten Ausstellung der weltweit renommierten amerikanischen Performance-, Video- und Installationskünstlerin Joan Jonas im Haus der Kunst startet die Münchner Kunstszene in die neue Saison. Die Eröffnung der für 2018 geplanten und wegen der damaligen finanziellen Schieflage des Hauses abgesagten Ausstellung findet am Donnerstag, 8. September, statt. Damit beginnt auch das vollgepackte Eröffnungswochenende der Kunstinitiative Various Others, deren Programm mit Ausstellungen, Talks und Events bis 9. Oktober läuft. Von Freitag bis Sonntag findet zudem die Open Art der Münchner Galerieninitiative statt, die mit zahlreichen Rundgängen durch die Galerien der Stadt aufwartet. Als Zeichen der Gemeinsamkeit laden beide Initiativen am Sonntagabend zu einer Party ins Museum Villa Stuck ein.

Joan Jonas, Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Ausstellung 9. Sep. bis 26. Feb., Performances Fr./Sa., 9./10. Sep. Infos: Various Others und Open Art.