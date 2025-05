Warum die Münchner Kunstinitiative Various Others mit einem Luxushotel kooperiert, wieso sie nun im Frühjahr stattfindet und welche Rolle Trumps Zollpolitik spielt. Ein Interview mit Christian Ganzenberg, dem Leiter der Initiative.

Interview von Evelyn Vogel

Sie wollen zeigen, dass München als Kunststadt viel mehr zu bieten hat als Alte Meister: die Initiative Various Others. Dafür haben sich zeitgenössische Galerien, Museen und unabhängige Kunsträume 2018 zusammengetan, um zum Saisonstart im September ein mehrtägiges Programm auszurichten. Nun hat man den Termin vom Herbst ins Frühjahr verlegt. Und das „VO-Special“, das zuletzt in leer stehenden Gebäuden gezeigt wurde, findet in diesem Jahr im Bayerischen Hof statt. Wie das alles kam, erklärt der 44 Jahre alte Finanzwissenschaftler und Kunsthistoriker Christian Ganzenberg, der seit 2023 Direktor der Initiative ist.