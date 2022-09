Maria Lanko von "The Naked Room" hat das Kunstwerk für den ukrainischen Pavillon in Venedig vor dem Krieg gerettet, pendelt zwischen Kiew und anderen europäischen Städten und bespielt nun eine Pop-up-Ausstellung bei Various Others in München.

Von Evelyn Vogel

Das Wasser, das oben munter sprudelt, wird nach unten hin zu einem immer dünneren Rinnsal, bis es an den Rändern der Pyramide nurmehr tröpfelt und versiegt. "Brunnen der Erschöpfung" heißt das eher stille Werk im ukrainischen Pavillon bei der Biennale in Venedig, das im Halbdunkel eines der oberen Stockwerke in den Arsenale zu finden ist. Die skulpturale Installation aus 78 Bronzetrichtern stammt von einem der bekanntesten Künstler der Ukraine, Pawlo Makow. Er vertritt sein Land in diesem Jahr in Venedig. Das Werk wirkt wie ein Sinnbild für die Situation, in der die Ukraine sich befindet. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar lassen sich die Menschen nicht unterkriegen. Doch die Erschöpfung ist allenthalben spürbar.

Es war die 36-jährige ukrainische Galeristin Maria Lanko, die Makows Werk im Frühjahr vor dem Krieg rettete. Trichter für Trichter in Kartons verstaut, fuhr sie alles in einer mehrtägigen Tour mit dem Auto von Kiew nach Venedig, oft am Rande der Erschöpfung. Auch jetzt, beim Treffen in der Münchner Innenstadt, wirkt sie etwas erschöpft. Sie ist ständig mit dem Auto unterwegs zwischen Kiew und Venedig, München und Wien. In der Ukraine mit dem Auto unterwegs? "Ja, das geht", sagt sie, "aber nirgendwo herrscht Sicherheit".

Detailansicht öffnen Maria Lanko von der Galerie "The Naked Room" in Kiew. (Foto: Roman Pashkovsky)

In Wien stellt sie mit ihrer Galerie The Naked Room auf der Kunstmesse Viennacontemporary aus. In München präsentiert sie auf Einladung der Initiative Various Others Werke zeitgenössischer ukrainischer Künstlerinnen und Künstler. Die einmonatige Pop-up-Ausstellung liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Kulturreferats, das ebenso wie das Goethe-Institut Unterstützung gewährt hat. Es ist eine kommerzielle Verkaufsausstellung, deren Erlöse den Künstlerinnen und Künstlern zugute kommen.

Die zeitgenössische ukrainische Kunstszene sei sehr lebendig, erzählt Lanko. Doch es gebe kein öffentlich finanziertes Museum für zeitgenössische Kunst in der Ukraine. Die meisten würden in ihren Wohnungen arbeiten, in Garagen, in leer stehenden Hallen. Von der Kunst zu leben, sei äußerst schwierig. "In der Ukraine wird man Künstler aus Überzeugung, aber nicht, weil man sich Erfolg verspricht", sagt sie.

Maria Lanko hat The Naked Room 2018 zusammen mit Lizaweta German gegründet. Für 2020 hatten die Galeristinnen große Pläne. Sie wollten einen Kunstmarkt für ukrainische Künstler schaffen. Doch dann kamen die Pandemie und der Stillstand. Die Einladung zur Biennale in Venedig wie auch die zur Nachwuchsmesse Liste, die parallel zur Art Basel im Juni stattfand: 2022 schien ein Neuanfang werden zu können. Was kam, war der Krieg in ihrem Land. Das einzig Gute sei, sagt Lanko mit einer gewissen Bitterkeit in der Stimme, dass sich plötzlich alle für die Ukraine und auch für ukrainische Kunst interessierten: "Alle wollen sehen, was wir machen." Überall würden derzeit Ausstellungsmöglichkeiten organisiert und Stipendien angeboten. "Alles geht sehr schnell, es bleibt kaum Zeit zu kuratieren."

Die Künstler, sagt Lanko, hätten vom ersten Tag an auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Auch der Titel der Münchner Ausstellung "Propaganda of the Living World" reflektiert dies. Er geht auf ein Werk von Kateryna Lysovenko zurück, das diese am 2. März 2022, also wenige Tage nach Kriegsbeginn, gemalt hat und eine Gruppe von Menschen zeigt, die auf zwei Ermordete, ein Kind und einen Erwachsenen, blicken. Von Lysovenko sind in der Ausstellung ebenso Arbeiten zu sehen wie von Anatoliy Byelov, Katya Buchatska, Yevgen Golubentsev, Petro Ryaska, Sergii Sobakar und Tamara Turlun. Sobakars Name mag dem einen oder anderen in München vielleicht etwas sagen. Zusammen mit Lada Nakonechna war er im Herbst 2009 Stipendiat der Villa Waldberta in Feldafing.

Dass Various Others als Initiative mit The Naked Room aus Kiew direkt eine Galerie eingeladen hat, ist neu. Die Galerien selbst laden üblicherweise internationale Partnergalerien ein, unter anderem sind in diesem Jahr welche aus Athen, New York, Brüssel, Kopenhagen und Mexico City dabei. Neu ist auch das Gesprächsformat "Social Club", und dass es nun mit Christian Ganzenberg einen verantwortlichen Programmdirektor gibt. Alles ein Zeichen dafür, dass sich Various Others im fünften Jahr des Bestehens konsolidiert hat.

Propaganda of the Living World, The Naked Room Kyiv zu Gast bei Various Others München, Burgstr. 4, bis 9. Okt.