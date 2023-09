Vom ersten Moment an herrscht Hochstimmung beim Kunstwochenende in München. Vor allem Various Others bringt junge, aufregende Künstler in die Galerien sowie internationale Sammler und Museumsleute in die Stadt.

Von Jürgen Moises und Evelyn Vogel

Wenn man die Atmosphäre beim Münchner Kunstherbst in einem Wort beschreiben wollte, dann wäre es dieses: prickelnd. Denn prickelnd wie Champagner war schon die Stimmung am Donnerstagabend beim Empfang von Various Others auf der Terrasse der Goldenen Bar im Haus der Kunst. Gefühlt so ziemlich die gesamte Kunstszene der Stadt stand da im herrlichsten Sonnenuntergang, machte ihrem Ruf als Bussi-Bussi-Gesellschaft alle Ehre und freute sich mit den zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland auf das, was die Galerien, Museen, Kunstvereine und Kunsträume zum Saisonstart zeigen würden. Und das war ziemlich abwechslungsreich.