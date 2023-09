Kunstinitiative Various Others

Kann ganz schön an die Nieren gehen: die Medieninstallation "The Experiment" des Künstlerduos Nathalie Djurberg & Hans Berg, die die Sammlung Goetz im Rahmen von Various Others im Lovecraft eröffnet.

Various Others will die zeitgenössische Kunst Münchens in der Welt sichtbarer machen. Wie weit sind sie im sechsten Jahr ihres Bestehens gekommen? Was ist neu? Wer ist nicht mehr dabei? Alles rund um die Kunstinitiative.