Um einer Verwechslung vorzubeugen: Mit Fellinis Filmdrama hat das neue Gop-Programm "La Strada" nichts gemein - sieht man davon ab, dass dieses lebenssprühende, fröhliche Programm, inspiriert von großen europäischen Straßenfestivals, Künstler präsentiert, die so auch auf der Straße unterwegs sein könnten - oder teilweise auch sind. Allen voran der musikalische Allrounder und Kabarettist Michi Marchner, der im Duo mit seinem Kollegen Martin Lidl (fast) alle artistischen Darbietungen mit selbst komponiertem Gipsy-Sound und bajuwarischer Mundart begleitet. Noch vor Vorstellungsbeginn kurvt er in seiner gelben Mülltonne als "Walking Act" nicht wie gewohnt über belebte Straßen und weite Plätze, sondern durch das Eingangsfoyer des Gop-Varieté-Theaters. Das funktioniert, weil die Gäste an diesem Premierenabend zwar gekommen sind, aber Abstand halten. Körperkontakt zur Begrüßung gibt es kaum, auch an der Garderobe steht man lückig Schlange - oder nimmt die Jacke direkt mit in den Saal und an den Tisch. 312 Plätze bietet das private Varieté-Haus, das sind deutlich weniger als die als Höchstgrenze vorgeschriebenen 1000 Besucher.

"Wir haben viele Nachfragen wegen des Coronavirus, aber die Entscheidung, hierher zu kommen oder nicht, können wir unseren Zuschauern nicht abnehmen", sagt der Geschäftsführer des Münchner Gop-Hauses, Peter Weil. 300 Bestellungen gebe es durchschnittlich pro Tag, normalerweise. "Jetzt sind es nur noch 100 Bestellungen pro Tag, das ist ein deutlicher Einbruch", sagt Weil. Wer seine gekauften Karten zurückgeben wolle, erhalte eine Gutschrift oder könne einen späteren Termin wählen. Vorerst werde jedoch weiter gespielt, das müsse schon aus rechtlichen Gründen sein, sagt Weil. Da sie keine städtische oder staatliche Spielstätte seien, greife der Versicherungsschutz für sie als Privatunternehmen erst dann, wenn die Aufführungen generell von der Stadt oder vom Land untersagt würden. "Solange das nicht der Fall ist, sind wir regresspflichtig, auch unseren Künstlern gegenüber." Wünschenswert wäre bald eine einheitliche Regelung, ergänzt seine Stellvertreterin Nicola Wucher. Denn das Unternehmen betreibe neben München noch sechs weitere Häuser in anderen Bundesländern.

Auch wenn es Absagen von Gästen für die Premiere gab, fand sich ausreichend Ersatz. So dass etwa der Wahl-Augsburger Tobi van Deisner, der als "Comedy-Weltmeister der Straßenzauberer" und Weltrekordhalter zu den besten Ballonkünstlern Europas zählt, einen vollen Saal mit Luftballonen, seiner Pumpe und einem Laubgebläse bespaßen konnte. Auch ein Künstler wie der Jo-Jo-Weltmeister Naoto aus Japan durfte bei diesem kunstvoll inszenierten Straßenfest nicht fehlen, sagt Gop-Kreativ-Direktor Werner Buss in der Pause. Mit dem Engagement der spanischen Artistin Ariadna Corominas, die sehr poetisch mit dem Cyr und dem Vertikalseil arbeitet, erfüllte er sich einen Jugendtraum. "Als ich mit 17 Jahren nach einer Weltreise entschied, die Schule abzubrechen, hatte ich auf den großen Festivals in Rom, Barcelona und Avignon genau solche Künstlerinnen gesehen", erklärt er dem Publikum.

Erstaunlich gut harmoniert die alpine Weltmusik von Marchner und Lidl auch mit dem Act der beiden Äthiopierinnen Eyerusalem und Tsion, die die Fußjonglage, die sogenannten Antipoden, mit einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad vollführen. Ihre Mitwirkung stand bis zuletzt auf der Kippe - erreichten sie München doch mit einem Flieger erst am Abend zuvor. Ob das Programm wie geplant bis 3. Mai gespielt werden kann, bleibt abzuwarten.