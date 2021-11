Von Barbara Hordych, München

Mögen die Attribute "Tanzfreude" und "Lebenslust" auch oft bemühte Klischees sein, mit denen Afrikaner, durch die koloniale Brille betrachtet, schon immer gerne belegt wurden. Trotzdem gibt es kaum treffendere Begriffe für die mitreißende Afrika-Show "Le Club reloaded", die jetzt Premiere im Münchner Gop-Haus hatte. Vor vier Jahren machte bereits ihr Vorgänger "Le Club" auf seiner Erfolgstournee durch die Gop-Theater hier Station. "In einer Woche mussten wir in München elf Vorstellungen zeigen, so groß war die Nachfrage", erinnert sich Kreativdirektor Werner Buss vor Beginn der Show.

Was ist aktuell anders als beim Prototyp? Die Show sei "noch afrikanischer", erklärt Afrika-Kenner Reinhard Bichsel, der das Konzept bereits vor Jahren mit Buss entwickelte. Gemeinsam war man auf Talentsuche in den Zirkusschulen, etwa in Äthiopiens quirliger Hauptstadt Addis Abeba, unterwegs gewesen. Man sei noch näher an die Wurzeln gegangen, sagt Bichsel. An der Vorgänger-Show hätten Artisten afrikanischer Herkunft mitgewirkt, die schon lang auf anderen Kontinenten lebten. Jetzt treten 13 Musiker und Artisten auf, die direkt aus Tansania, Burkina Faso, Äthiopien, Senegal und Südafrika gekommen sind. "Der Erfolg damals hat uns dazu ermutigt, dieses Mal risikofreudiger zu sein, noch mehr auf Musik und Tanz zu setzen", ergänzt Buss. Umgesetzt hat das Konzept damals wie heute das Regiegespann Markus Pabst & Pierre Caesar.

Auf den Tischen stehen metallene Eimerchen mit hölzernen Klöppeln

Erneut ist es das musikalische Quartett aus Burkina Faso, das mit seiner Live-Musik, gespielt auf selbstgebauten Instrumenten wie etwa der Lauten- Variante "Ngoni", mit Polyrhythmik den Ton vorgibt: Awa Diarra singt mit ihrer gewaltigen Stimme zu diversen Trommeln und zwei Xylophonen; und wenn die Tänzerinnen Aminata Dembelé und Diarra Mbaye über die Bühne wirbeln, übertragen sich die dynamischen Bewegungen ihrer Füße bis zu den hinteren Plätzen. Freudig wippen die Zuschauer mit - und greifen am Ende bereitwillig zu den auf den Tischen stehenden metallenen Eimerchen mit hölzernen Klöppeln, um bei der Perkussion mitzumachen.

Bevor es zum Trommel-Mitmach-Event kommt, gibt es aufregende Artistik zu bestaunen: Da ist die geballte Girls-Power des Duos Eyerusalem & Tsion, Meisterinnen der Antipoden-Disziplin, der Kunst der Fußjonglage. Die Zeit des Lockdowns nutzten sie, um eine spektakuläre Rollschuhnummer einzustudieren, "die normalerweise von breitschultrigen Männern, die ihre Partnerinnen durch die Luft wirbeln, gezeigt wird", so Buss. Jetzt aber sind es zwei grazile Äthiopierinnen auf Rollerskates, die sich gegenseitig in die Höhe schleudern.

Detailansicht öffnen Der Äthiopier Tarik Usman bleibt hoch oben an der Vertikalstange scheinbar schwerelos im 90-Grad-Winkel hängen, nur mit den Händen gehalten. (Foto: GOP Varieté)

Herausragend ist auch die nervenkitzelnde "Rola Rola"-Darbietung des Handstand-Künstlers Mohamed Tadei, der balancierend einen immer höher wachsenden Stapel von Zylindern und Rohren erklimmt. Auch Tarik Usman aus Addis Abeba klettert weit hinauf, in seinem Fall am Pole: An der Vertikalstange bleibt er scheinbar schwerelos im 90-Grad-Winkel hängen, abwechselnd nur mit den Händen oder den Füßen gehalten. Die Äthiopier Daniel Esaye und Mengistu Ashenafi Hailu indes sorgen mit ihrer witzigen Comedy-Akrobatik für Lachen und Entspannung. Letztere währt nur kurz, denn im Zuge ihrer Tempo-Jonglage mit zehn Keulen gleichzeitig treiben auch sie die Spannung erneut in die Höhe.

Buss' Ansage, mit diesem Bühnenerlebnis die "3 G" einmal anders interpretieren zu wollen, löst die fulminante Show ein: "Geklatscht, getrommelt, gejubelt" wird ausgiebig von Zuschauern und Zuschauerinnen, die sich in diesen trüben Novembertagen nur zu gerne einmal in einen freudigen Ausnahmezustand versetzen lassen (bis 9. Januar 2022, Gop-Varieté-Theater).