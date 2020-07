Von Christiane Lutz

Wenn die anderen Theater für die großen Ferien zumachen, macht das GOP wieder auf: Nach monatelanger Schließung startet das Varieté nun wieder mit der Show "Bang Bang", der Name ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Song von Nancy Sinatra.

Im Mittelpunkt der Show steht die Luft- und Cyr-Artistin Anna Ward, die auch die Bühne mit entworfen hat. Sie kommt aus Kanada, dem Land, das eine Vielzahl an Artistengruppen und Nouveau Cirques hervorgebracht hat. Für die Show im GOP hat sie mehrere Künstlerkollegen um sich versammelt: die beiden Clowns Philippe Thibaudeau und Becky Priebe zum Beispiel, den Jongleur Stefan Bauer, einen Pole-Tänzer, Akrobatinnen und Akrobaten am Boden und in der Luft. Mehr als 90 Minuten darf die Show, zu der man Menü bestellen kann, coronabedingt nicht dauern, aber "Bang Bang", verspricht das Theater, soll glitzern und Glamour verbreiten. Und davon hatten ja alle zu wenig in den vergangenen Monaten.

Bang Bang, Do., 30. Juli, bis So., 23. August, 20 Uhr, GOP Varieté, Maximilianstraße 47, Telefon 210288444