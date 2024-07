Seit November 2022 wird Vanessa Huber aus Unterhaching vermisst. Die Polizei vermutet, dass die damals 39-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Haben die Ermittler jetzt eine heiße Spur? Am Donnerstag soll ein Tümpel im südlichen Landkreis München abgesucht werden, wohl in der Nähe von Unterhaching. Die Münchner Mordkommission wird dafür auch Taucher einsetzen.

Im vergangenen Herbst hatte die Polizei mit bis zu 120 Beamtinnen und Beamten den Perlacher Forst durchkämmt – erfolglos. Auch eine Präsentation des Falls in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hatte keine konkreten Hinweise gebracht.

Kommenden Mittwoch wird das Verschwinden von Vanessa Huber noch einmal im Fernsehen thematisiert: in einem Spezial der „XY“-Reihe über ungeklärte Vermisstenfälle (ZDF, 20.15 Uhr). Doch möglicherweise gibt es bereits zuvor neue Entwicklungen. Die Absuche eines bestimmten Gewässers mit Tauchern deutet darauf hin, dass die Mordermittler konkrete Hinweise haben könnten.

Bereits kurz nach dem Verschwinden der Frau hatte die Polizei erstmals Wälder in der Nähe ihres Wohnorts in Unterhaching – den Perlacher Forst und den Fasanenpark – systematisch abgesucht. Zu Fuß und zu Pferd arbeiteten sich Beamte tagelang durchs Gehölz; schon damals suchten Taucher Tümpel mit Sonargeräten ab, einem technischen Gerät zur Ortung von Gegenständen unter Wasser mit Hilfe von Schallimpulsen.

Vanessa Huber war am 5. November 2022, einem Samstag, um 16.40 Uhr beim Einkaufen in einem örtlichen Supermarkt das letzte Mal gesehen und zusammen mit ihrem Mann von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Ihr Ehemann ist vor vier Monaten tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Fremdeinwirkung schloss die Polizei in seinem Fall aus.