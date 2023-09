Von Martin Bernstein

Mit einem Großaufgebot sucht die Münchner Polizei seit dem Morgen erneut den 1300 Hektar großen Perlacher Forst im Süden der Landeshauptstadt ab. Es geht darum, Hinweise auf die am 5. November 2022 spurlos verschwundene Vanessa Huber zu finden. Die damals 39 Jahre alte Unterhachingerin ist vermutlich Opfer eines Verbrechens geworden.

Eine "heiße Spur" gibt es nach Angaben einer Polizeisprecherin noch immer nicht - aber viele mögliche Spuren. Mitte Januar war der Perlacher Forst schon einmal abgesucht worden, auch aus der Luft mit Drohnen. 45 000 Aufnahmen sind so zusammengekommen. Sie wurden in den vergangenen Monaten ausgewertet. Dabei stießen die Ermittler auf mehr als hundert verdächtig aussehende Stellen, die im Luftbild aussehen, als sei dort gegraben worden. Diese sollen jetzt nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Dienstagmorgen alle genauer untersucht werden.

Dafür sind zirka 120 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Zudem sind Leichensuchhunde und eine technische Einheit beteiligt. Auch ein Minibagger steht bereit. Ob die neue Suchaktion bereits am Dienstag abgeschlossen werden kann, ist angesichts der Vielzahl verdächtiger Stellen offen.

Vanessa Huber war zuletzt bei einem Supermarktbesuch am Samstag, 5. November, um 16.40 Uhr gesehen worden. Ein Video aus dem Unterhachinger Norma-Supermarkt an der Münchner Straße zeigt eine schlanke, 1,75 Meter große, blonde Frau zusammen mit einem dunkel gekleideten Begleiter, ihrem Mann. Im Einkaufswagen befanden sich Kleiderbügel, Plastikboxen und eine Zeitschaltuhr. Vanessa Huber trug eine dunkelblaue Lederjacke über einer hellblauen Weste, ein gemustertes Halstuch und einen dunkelroten Mund-Nasen-Schutz.

Detailansicht öffnen Die letzten Aufnahmen von Vanessa Huber stammen von einer Überwachungskamera im Supermarkt. (Foto: Polizeipräsidium München)

Was danach passiert sei, hat der Ehemann den Ermittlern berichtet: Das Paar sei nach dem Einkauf zurück in die nahe Wohnung gekommen. Dort habe es einen Streit gegeben, in dessen Verlauf die 39-Jährige zwischen 17 und 18 Uhr die Wohnung verlassen habe. Zwei Tage später, am 7. November, einem Montag, meldete der Ehemann Vanessa Huber als vermisst. Bis dahin habe er geglaubt, seine Frau werde zurückkehren, sagte er.

Laut Polizei hatte Vanessa Huber ihr Mobiltelefon nicht bei sich. Auch ihr Auto und ihr Fahrrad standen in der Garage. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau konnte ein Spürhund keine verwertbare Fährte aufnehmen. Die Spurenlage wurde von einem Polizeisprecher damals als "diffus" bezeichnet. Ein Gewaltverbrechen, dem die 39-Jährige zum Opfer gefallen sein könnte, gilt für die Polizei als wahrscheinlichste Erklärung für Vanessa Hubers spurloses Verschwinden.

In den Wochen nach ihrem Verschwinden wurden bereits Wälder und Weiher abgesucht, Drohnen und Taucher, Reiter- und Hundestaffel waren im Einsatz. Aber auch eine Fernsehfandung in der True-Crime-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" brachte kaum Hinweise.