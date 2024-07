Die Polizei verstärkt ihre Bemühungen bei der Suche nach der seit 20 Monaten vermissten Vanessa Huber aus Unterhaching. Am vergangenen Donnerstag wurde ein Weiher bei Taufkirchen von Tauchern durchsucht, jetzt veröffentlichten die Fahnder bundesweit ein Foto, das die Vermisste kurz vor dem Verschwinden mit ihrem Ehemann zeigt. Am Mittwoch wird der Fall außerdem in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vorgestellt.