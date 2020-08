Die Polizei hat fünf junge Männer festgenommen, die in der Nacht zum Samstag zwei Müllcontainer in Brand gesetzt hatten. Ein Zeuge beobachtete gegen 1.45 Uhr mehrere Personen, die im Bereich von Lasalle- und Max-Wönner-Straße zwischen Fasanerie- und Lerchenauer See Abfallcontainer anzündeten und verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Verdächtigen, während der Sofortfahndung wurden sie aber unweit des Tatorts aufgespürt und vorläufig festgenommen. Das Quintett kommt aus München und ist laut Polizei zwischen 16 und 19 Jahre alt. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die fünf Männer auch noch einen E-Scooter mutwillig beschädigt hatten. Alle Verdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden an den Mülltonnen, die von der Feuerwehr gelöscht wurden, bewegt sich im vierstelligen Bereich.