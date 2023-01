Die historischen Räume wie Silber- und Barocksaal der Öffentlichkeit verstärkt zugänglich zu machen, das hat sich das Deutsche Theater für das Jahr 2023 vorgenommen. So sollen in Zukunft im kleinen Barocksaal vor Vorstellungsbeginn auch Ausstellungen zu sehen sein. Den Anfang macht die Werkschau "Schönheit trotz Krieg" mit Bildern der ukrainischen Künstlerin Valentyna Plavun, die am Donnerstag, 12. Januar, um 18 Uhr eröffnet wird. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Generalkonsuls der Ukraine in München, Yuriy Yarmilko, und Prinz Luitpold von Bayern.

Bei der Vernissage wird der Kurator Elmar Zorn in das Werk Plavuns einführen, Kulturreferent Anton Biebl ein Grußwort sprechen. Valentyna Plavun ist Malerin, Bühnen- und Kostümbildnerin des Lesya Ukrainka National Academic Theatre und Mitglied in mehreren ukrainischen Künstlervereinigungen. 2007 und 2012 nahm sie an gemeinsamen Projekten des Instituts der Theaterwissenschaften der LMU München und des Lesya Theaters teil. Seit ihrer Flucht von Kiew nach München hat sie sich in ihren Bildern oft der Schönheit von Schloss Nymphenburg und der Parklandschaft gewidmet - aber in dramatisch flammenden Farben, die im Barocksaal nun an den Krieg gemahnen sollen.

Valentyna Plavun: Schönheit trotz Krieg, Barocksaal des Deutschen Theaters, Schwanthalerstr. 13, 12.-22. Jan., immer vor den Theatervorstellungen von 16-20 Uhr