Vor einem knappen Jahr ist die kleine Ost-West-Friedenskirche am Rande des Olympiaparks abgebrannt. Bis heute liegen auf dem verwunschenen Grundstück die verkokelten Reste. Studierende präsentieren Ideen für eine "Auferstehung".

Von Andrea Schlaier

Prall und lila steht der Flieder, die Spieren beugen sich schwer vor weißer Blütenpracht ins hohe Gras, wo Löwenzahn und letzte Tulpen gelbe, rote und weiße Tupfer setzen. Kohlmeisen flattern durchs Geäst der Apfelbäume. Bis vor einem knappen Jahr hat sich in diesem wildromantischen Garten am Rande des Olympiageländes das wohl versteckteste Wahrzeichen der Stadt erhoben. Der Geruch der verbrannten Ost-West-Friedenskirche liegt bis heute in der Luft.