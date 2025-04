Von Anne Eberhard

In der dritten Reihe des Saales im Literaturhaus München sitzt am Montagabend eine neugierige alte Dame. Die Frau, weiße Haare, weißer Pulli, darunter eine weiße Bluse mit beigen Punkten, ist 85 Jahre alt und damit genauso alt wie der Autor Uwe Timm, der gleich die Bühne betreten und aus seinem Buch vorlesen wird: „Der Mann auf dem Hochrad“. So ein Hochrad, findet die neugierige Dame, sei ein spannendes Gerät: Ihr Großvater stieg mit 20 Jahren selbst darauf, um 1895 müsse das gewesen sein, wagemutig balancierte er auf dem meterhohen Rad. Einmal fuhr er zu schnell und stürzte in den Fluss, Umstehende zogen ihn aus dem Wasser.