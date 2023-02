Ute Lemper erinnert sich in ihrem Stück "Rendezvous mit Marlene" an ein prägendes Telefonat mit der großen Dietrich. Ein Gespräch über Künstlerinnen unter sich und worauf es wirklich ankommt, um ein Star zu werden.

Von Michael Zirnstein

Bei ihrem ersten und einzigen Rendezvous war sie 24 und die Anruferin 86. Und doch hatten sie viele Gemeinsamkeiten, die aufstrebende deutsche Schauspielerin Ute Lemper und die in ihrem Pariser Apartment verbarrikadierte Legende Marlene Dietrich. Inzwischen ist Lemper selbst weltberühmt, hat Preise wie den Molière, den Laurence Olivier Award und den Grammy gewonnen. Nach den großen Musicals und Brecht/Weil-, Bukowski-, Neruda- und Coelho-Programmen ist die gebürtige Münsteranerin nun - "in gerader Linie", wie sie via Zoom aus New York sagt - wieder bei der Dietrich angelangt.