Das Hotel Vier Jahreszeiten an der Maximilianstraße um das Jahr 1900: Im Kriminalroman "Der treue Spion" wird es zu einem wichtigen Schauplatz.

Uta Seeburgs historische Kriminalroman-Reihe spielt in München um 1900. Ihr Sonderermittler Freiherr von Gryszinski ist in der Schwabinger Bohème und in europäischen Diplomatenkreisen aktiv.