Glas sagte der Zeitung, sie bekomme massive Mordaufrufe über die sozialen Medien. „Diese Drohungen machen mich sprachlos.“ Sie habe aber den Mut, gegen Menschen vorzugehen, die Hass und Gift verbreiteten. „Ich lasse mich nicht abschrecken, ich stehe weiter auf. Wir brauchen in unserem Land eine klare Haltung“, sagte die Schauspielerin.

Uschi Glas hatte unter anderem im Oktober 2024, am Vorabend des Jahrestags des Überfalls der Hamas auf Israel, in München auf einer Kundgebung gesprochen, auf der gegen Antisemitismus und für die Freilassung der israelischen Geiseln demonstriert wurde. Auch zu anderen Gelegenheiten erinnerte sie an das Schicksal der verschleppten Menschen.

Nach Angaben des Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz besteht bei den Postings im Internet der Anfangsverdacht der Billigung von Straftaten. Das Gesetz sieht dafür eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Derzeit werde die Identität des Verfassers der Posts ermittelt.