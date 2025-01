„Uschi Glas ist eine Schauspiel-Ikone“, ließ Markus Söder mitteilen. „Sie begeistert seit Jahrzehnten alle Generationen, steht für die bayerische Lebensart und hat ein großes Herz. Uschi Glas prägte ewige Klassiker wie ‚Winnetou‘ und die ‚Pauker‘-Filme genauso wie die moderne Reihe ‚Fack ju Göhte‘. Sie gehört zu den absoluten Publikumslieblingen in Film und Fernsehen.“ Söder lobte auch Glas' soziales Engagement.

In den vergangenen Jahren ging der Preis des Ministerpräsidenten an Veronika Ferres, Michael Herbig, Sönke Wortmann und Martina Gedeck. Er ist Teil der Bayerischen Filmpreise, die am 24. Januar zum 46. Mal vergeben werden. Kürzlich war bekannt geworden, dass Jella Haase und Christoph Maria Herbst als Beste Darsteller geehrt werden. Der Bayerische Filmpreis wurde 1979 zum ersten Mal vergeben. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.