6. August 2018, 21:09 Uhr USA-Auswanderung Unterschätzte Gefahren

Wie findet man eine Wohnung? Warum braucht man dringend ein Scheckheft? Gabi Hegan zog vor 19 Jahren in die USA. Dort erleichtert sie deutschsprachigen Familien ihren Aufenthalt mit Tipps

Von Erich C. Setzwein, Puchheim

Sechs der zehn Wochen Schulferien sind nun rum, und Lily wird bald wieder Unterricht haben. Nicht in Puchheim, wo Gabi Hegan mit ihrer Tochter ihren Urlaub verbringt, sondern in New York. Sechs Wochen Auszeit sind in den USA ein Luxus, dort haben die Angestellten doch nur einen Jahresurlaub von zwei Wochen. Was also tun, wenn die zwei Wochen mit den Kids rum und noch acht Wochen zu überbrücken sind? Eine Frage, die sich die New Yorker selbst zwar nicht mehr ...