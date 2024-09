Natürlich wissen wir heute, dass sich die Erde in 24 Stunden um ihre Achse dreht und in einem Jahr um die Sonne. Aber ist das wirklich so natürlich? Welche Beweise gibt es dafür? Selbst Kopernikus hatte noch keinerlei Beweise, als er 1543 sein berühmtes Werk „Über die Umdrehungen der Himmelssphären“ veröffentlichte, in dem die Sonne im Zentrum aller Himmelsbewegungen stand. Zwar glaubte Galilei 1632 einen Beweis zu haben – aber der war völlig falsch. Eigentlich hatte die katholische Kirche nicht so unrecht, wenn sie auf einer ruhenden Erde beharrte. Musste sie allerdings gleich Galilei verurteilen und ihn zur Abschwörung seiner Thesen zwingen?

Trotz dieses harten Verdikts gab es bald immer mehr Wissenschaftler, die das alte geozentrische Weltbild ablehnten und für das neue heliozentrische eintraten. Über diese hoch spannende Geschichte und ihre Geschichten referiert der Wissenschaftshistoriker und Physiker Jürgen Teichmann unter dem Titel „Bewegt sich die Sonne oder die Erde?“ in der Reihe Wissenschaft für jedermann im Deutschen Museum am 25. September um 19 Uhr, Reservierung auch für den Live-Stream unter der Telefonnummer: 089-217922.

Richtungsweisende Entscheidungen stehen auch bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November an. Eine Schicksalswahl nicht nur für die USA, sondern für die Weltgemeinschaft. Viel steht auf dem Spiel. Denn die unterschiedlichen politischen Visionen der Kandidaten und ihrer Parteien werden tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Politik und Wirtschaft haben. In der Diskussion „Die US-Wahl als Richtungsentscheidung“ am 9. Oktober um 18.30 Uhr in der Katholischen Akademie nehmen USA-Expertinnen und -Experten Einschätzungen zum Ausgang der Wahl und deren Auswirkungen vor. Die Teilnahme ist kostenfrei und in Präsenz oder online möglich, zuvor wird um Anmeldung unter anmeldung@kath-akademie-bayern.de gebeten.

Detailansicht öffnen Gefragter Amerikaexperte: Stephan Bierling im vergangenen Jahr beim Krämmel-Forum in Wolfratshausen. (Foto: Hartmut Pöstges/Hartmut Pöstges)

Auch die Evangelische Stadtakademie widmet sich gemeinsam mit dem Amerikahaus am 25. September um 19 Uhr der Zukunft der Demokratie in den USA nach der Wahl. „E pluribus unum“, aus vielem eines – so lautet der Wappenspruch im Siegel der USA. Doch davon ist nicht mehr viel übrig: Die Vereinigten Staaten sind vor der Präsidentenwahl in einem Ausmaß zerstritten und verfeindet wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Über „Die Unvereinigten Staaten“ spricht Stephan Bierling, Professor für Internationale Politik an der Universität Regensburg, im Amerikahaus – ein Abend für alle, die besser verstehen wollen, was eigentlich los ist mit der Demokratie in den USA.

„Was wird aus Russland“ ist derzeit sicherlich eine nicht minder drängende Frage, die am 30. September um 19.30 Uhr die Osteuropa-Expertin Sabine Adler und Birgit Boeser, Leiterin der Europa Akademie Bayern, im Salon Luitpold erörtern: In ihrem gleichnamigen Buch zeigt Adler, wie die russische Gesellschaft zu dem wurde, was sie heute ist: eine ihrer Meinungsfreiheit beraubte Nation, über deren Wirtschaftskraft die Führungsclique nach Belieben verfügt. Mit Putin an der Spitze, der bald länger herrscht als Stalin. „Kaum jemand erklärt uns die Vorgänge in Russland und der Ukraine so genau und so persönlich wie Sabine Adler“ hieß es in der Laudatio aus Anlass von Adlers Auszeichnung zur „Politikjournalistin des Jahres“.