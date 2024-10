Die einen fürchten Trump, die anderen hoffen auf Harris, und manchen geht dieser Zweikampf nur noch auf die Nerven. US-Amerikanerinnen und Amerikaner in München blicken bang auf die Wahl am 5. November.

Von Martina Scherf

Bartley Großerichter organisiert die „Munich Dialogues on Democracy“. (Foto: privat)

„Vielen ist überhaupt nicht klar, dass jede Stimme zählt.“

Bartley Großerichter ist sichtlich beunruhigt, als sie Mitte Oktober zum Treffen in ein indisches Lokal in Schwabing kommt. In einigen Bundesstaaten der USA wurde schon gewählt, auch in ihrer Heimat Arizona. Und ja, sie wusste immer, dass alle in ihrer Familie eingefleischte Republikaner sind. Konservative Werte, niedrige Steuern, das sei ihnen wichtig. Aber wie könnten sie für Trump votieren, einen verurteilten Straftäter, der nur noch wirres Zeug redet und Hass verbreitet? „Trotzdem haben sie es getan“, sagt die Amerikanerin und seufzt. „Auch mein 92-jähriger Vater, mit dem ich täglich telefoniere.“ Die Trump-Anhänger hätten dem alten Herrn einen Spickzettel unter der Zimmertür in seinem Seniorenheim durchgeschoben. „Es ist furchtbar.“