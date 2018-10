29. Oktober 2018, 18:44 Uhr US-Amerikaner festgenommen Vom Flieger direkt in Auslieferungshaft

Damit hatte der US-Amerikaner wohl nicht gerechnet: Nachdem sein Flug aus Mexiko am Sonntag am Münchner Flughafen gelandet war, haben Bundespolizisten ihn gleich festgenommen. Erst wenige Stunden zuvor hatten die Behörden in Kalifornien mit der internationalen Suche nach dem 22-Jährigen begonnen. Er wird verdächtigt, am Abend des 23. Oktober in Los Angeles einen Mann erschossen zu haben. Zeugenbefragungen haben einen eindeutigen Hinweis auf den jetzt Festgenommenen ergeben. Die amerikanischen Behörden fahndeten nach dem 22-Jährigen und machten ihn in Mexiko aus. Die Polizei dort konnte den Mann allerdings nicht mehr stellen, weil er bereits im Flieger nach München saß. Bei seiner Ankunft ging es für den Tatverdächtigen dann nicht zu seinem Anschlussflug über Wien in den Iran, sondern direkt zur Wache der Bundespolizei im Terminal 2. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Schuh versteckt 3100 Dollar und Marihuana. In der Justizvollzugsanstalt in Landshut wartet er nun auf sein Auslieferungsverfahren.